19. 7. 2024

Lidé reagují v obtížných situacích různě. Někteří okamžitě utečou, další čelí nebezpečí v ústraní, a pak jsou tací, kteří, jak se zdá, nemají žádný strach. Podívejte se na tři statečná znamení zvěrokruhu.

Jak dále zjistíte, některé zdánlivě nepopulární vlastnosti nemusejí být v určitých situacích na škodu minimálně proto, že níže uvedeným znamením zvěrokruhu pomohou dostat se do bezpečí.

Kromě toho je třeba mít pro strach uděláno, což právě následující tři znamení splňují na jedničku s hvězdičkou. Někdo o svých odvážných situacích přemýšlí, jiný do nich jde bezhlavě. Jenže s takovou sebedůvěrou, která protivníka dostatečně zmate a dotyčný svůj boj vyhrává.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Narodili jste se v ohnivém znamení Berana? Pak jste nejspíš zvyklí řešit problémy rychle a bez oklik. A to platí i v případě, že vám hrozí nebezpečí. Každý Beran totiž velmi dobře ví, že strkat hlavu do písku není v náročných situacích řešení.

Beran používá v boji s hrozbou symbolické rohy. Laicky řečeno, nebojí se ukázat svou sílu a do každého nebezpečí jde s vervou. Navíc dostal do vínku značnou sebedůvěru. Co my bychom brali jako risk, on obhajuje jako vlastní přesvědčení.

Zrozenci v Beranu nikdy nepočítají s prohrou. Do jakékoli bitvy se pouštějí s mantrou vítězství. A ono jim to přes jejich impulzivní chování vychází. Jak tedy vidíte, chce to si věřit a překonáte cokoli...

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Nenechte se mýlit, Střelec není bůhvíjak statečný. Pokud se ocitne v jakkoli nebezpečné situaci, chová se sebevědomě. A více proč? Ono ho zkrátka ani nenapadne, že by se mu mohlo něco stát.

Věčný optimista Střelec je navíc i dítě štěstěny. Vyhrabe se z jakéhokoli maléru, který by se pro ostatní stal pastí. A že jich na svých dobrodružných toulkách zažívá celkem dost.

Střelcova bezstarostná povaha dělá z tohoto znamení novodobého Indianu Jonese. Tenhle svérázný vtipálek má navíc silně vyvinutý smysl pro morální hodnoty. Proto nebude tiše sedět v koutě a dívat se, když se kolem něj děje něco špatného.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Beran řeší problémy svým překotným temperamentem, Střelec lehkovážností a Štír čelí nebezpečí svými životními zkušenostmi. Tohle znamení zvěrokruhu je navíc extrémně podezřívavé a má silně vyvinutou intuici. Proto rozpozná hrozbu ještě ve chvíli, kdy o ní ostatní nemají ani ponětí.

V úspěchu Štírovi pomáhá jeho ohromná ctižádost. Potřebuje vyhrávat v jakékoli situaci. Proto nepřichází v úvahu, že by se Štír vyhýbal riziku. Je velmi inteligentní, takže jakmile nastane jakkoli složitá situace, přemýšlí kudy z ní ven.

Jako správný šachista je Štír minimálně dva tahy před soupeřem. Proto se mu daří i ty nejtěžší situace překonávat s chladnou hlavou. Ostatní lidé tohle znamení považují za velmi odvážné. Jenže je to trochu jinak, Štír má zkrátka bystřejší mysl než mnozí jiní, proto vyhrává.

zdroj: www.bunte.de, timesofindia.indiatimes.com