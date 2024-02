Patříte k těm dámám, které si nenechají nic líbit? Pokud vás někdo z něčeho obviní, neváháte se na něj ihned vrhnout? Sjedete ho jako psa a plivnete mu do tváře. Zdá se vám to příliš? Astrologie ví, ve kterých znameních se rodí ty nejdrzejší ženské bez zábran.

Možná je na vás tohle přehnané, ale určitě jste v životě potkali ženu, kterou byste nenazvali jinak než hulvátem. Je drzá, prostořeká až sprostá a jde ihned do konfliktu. Nemá problém řešit soukromé věci před cizími lidmi a budit při tom kolem sebe pozornost. Na které ženy byste si raději měli dávat pozor a při prvním náznaku potíží vyklidit pole?

Býk (21.4. – 21.5.)

Ženy zrozené v Býku jsou divoké a drzé. Když řeší svou věc, neberou na nikoho ohledy a je jim jedno koho tím rozruší. V záchvatu svých bouřlivých emocí se často chovají nevhodně a neslušně. Křičí na celé kolo a pro nadávky nejdou daleko. Tyto tvrdohlavé dámy moc dopředu nepřemýšlí, spíš otevřou stavidla svých emocí a nechají jim volné pole působnosti.

Běžně se lidé snaží ovládat a být zdvořilí, ale Býkovi ve skutečnosti nevadí, že je považován za hulváta. Pokud cítí, že má pravdu, stojí si pevně za svým a ze svého postoje neuhne ani o píď. Hněv této ženy je jako divoké řádící tornádo, které zdevastuje vše kolem. Ostatním nezbývá nic jiného, než tuto bouři přečkat.

Rak (22.6. – 22.7.)

V Raku se obvykle rodí sladké a citlivé ženy, ale někdy se mohou chovat naprosto příšerně. Umí být neskutečně drzé. Sice toho moc nenamluví, ale za to dělají ostatním nehezké naschvály. Vypadá to jako by se jim za něco mstily. Působí pak jako naštvané zákeřné puberťačky, které vám schválně nalepí zezadu žvýkačku do vlasů.

Ostatní samozřejmě považují její chování za naprosto nevhodné a urážející. Ona si z toho ale nic nedělá a chová se jako spratek. Žena v Raku je náladová, a když se právě necítí dobře, poctíte to i vy. Dokáže dělat takové naschvály a další věci, které ostatní neskutečně vytáčejí. Nejlepší je dát se na ústup.

Štír (23. října – 22. listopadu)

Ženy ve Štíru jsou velmi podlé. Pokud se jich nějak dotknete, mohou být neomluvitelně hrubé. Je jim prostě jedno, koho urazí a zraní. Mají drsné a hlasité názory, které jsou určeny všem uším v dosahu. Tyto dámy si užívají své zlomyslné činy a následně nemají žádné výčitky svědomí. Vyjadřují se hůř než dlaždiči.

S oblibou říkají urážlivé věci, které jsou přesně mířeny, aby zasáhly to nejcitlivější místo. Myslí si o sobě, že jsou jen trochu ostré a upřímné. Lidé z nich ale mají jiný pocit. Kdo zažil střet s touto neomalenou ženštinou, si bude už vždy dávat v její přítomnosti pozor. A nebo se její společnosti raději již předem obloukem vyhne.

Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)

Žena narozená ve znamení Kozoroha může působit dost sobecky. Ohledy na ostatní nebere nikdy, protože ji zajímá pouze její osobní prospěch. Na veřejnosti se chová neomaleně a sprostě komentuje své okolí, které se nevyhne její ukrutné kritice. Má sarkastické připomínky ke všemu a všem.

Jednoduše je jí jedno, koho urazí. Má pouze svůj okruh lidí, na který bere nějaké ohledy. Pokud jste pro ni cizí, absolutně jí nezáleží na tom, co vypustí z pusy. Nezajímá ji, že máte vedle sebe maminku, babičku, nebo snad svoje dítě. Řekne vám to upřímně od plic a s pěkně peprným slovníkem.

