Je v pořádku, když má dospělý muž hezký vztah se svou matkou. Není v pořádku, když se bez ní lidově řečeno ani nevysmrká. Podívejte se, kdo jsou největší mamánci zvěrokruhu, kteří nikdy nepřestřihli se svou matkou pupeční šňůru.

Dát se dohromady s maminčiným chlapcem může být pořádný horor. Ve vztahu totiž nebudete dva, ale tři, protože ten třetí vrchol trojúhelníku obsadí partnerova matka. Brzy zjistíte, že vás muž je spíš velké dítě, které je zvyklé na maminčino obskakování a rozmazlování a očekává, že vy se budete chovat stejně.

Netvrdíme, že se někteří mazánci nemohou změnit, ale zrozence následujících znamení zvěrokruhu předěláte jen velmi těžko.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženec miluje fakt, že je maminčin chlapeček, i když to nikdy nahlas nepřizná. Uklidňuje ho, že má vždy za zády někoho, kdo mu pomůže, kdykoli to potřebuje, nebo jenom nechce dělat něco sám. Je to zkrátka takové velké dítě. Že by se kvůli vám změnil? Na to zapomeňte, protože maminka ho přece miluje takového, jaký je.

Když si má Blíženec vybrat, nejdřív se zeptá mámy. Nejenom, že mu její rada ušetří frustraci z vlastního špatného rozhodnutí, ale také to znamená, že nemusí činit dospělácká rozhodnutí. Tohle břímě za něj převezme jeho maminka.

A zatímco se nemůže rozhodnout, jestli je lepší dovolená u moře nebo na horách, bude se s vámi do krve hádat, že maminka to s ním myslí dobře a taky ví všechno nejlépe.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Rak i ve svém dospělém věku stále miluje veškerou pozornost, které se mu dostává od své mámy. Má pocit, že ho nikdo nebude rozmazlovat tolik jako ona. Třeba tím, že mu při každé návštěvě strčí „nenápadně“ peníze benzín do kapsy nebo mu připraví krabičky s jídlem, aby nemusel během týdne vařit. Máte pocit, že na tom není zas tak nic tragického? Tak přitvrdíme.

Raci jsou totiž na své matce závislí i v základních věcech, které by opravdu měli zvládat sami. Jenže, když se Raka zeptáte, proč nemá v bytě pračku a jestli mu takhle náhodou nepere maminka, popře to. A nedivte se, až zjistíte, že mu také chodí uklízet a mýt nádobí, které je on schopný skladovat i ve vaně

A že na vás Rak pořád něco vidí? Asi nejste jako jeho drahá maminka. On sám bude mezi potenciálními adeptkami na manželku vybírat tak dlouho, dokud nenajde takovou, která převezme matčinu péči.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Někomu může Kozoroh připadat jako rodinný typ, ale pro každého, kdo má oči a uši, a také potkal jeho mámu, je to jen maminčin mazánek. S výmluvou, že rodina je všechno, nechá kamarády ve štychu a utíká za mámou. U ní je mu dobře, protože ho nikdy nesoudí a třeba o půlnoci mu upeče jeho oblíbený koláč.

Když budete Kozoroha hledat, běžte na jisto. Rovnou k jeho mámě. Tráví s ní totiž tolik času, který maskuje za pomoc s nákupem, sekáním zahrady apod., že s ní v podstatě žije. Jakmile dáte najevo, že se vám to nelíbí, Kozoroh spustí, jak se stydí, že mámu nechává samotnou, takže se jí snaží alespoň pomáhat, což vy byste mohla pochopit.

Nejhorší ale je, že své mámě říká všechno. Kolikrát jste se pohádali, co budete dělat o víkendu, co mu vaříte k snídani, k večeři. Klidně jí vyzvoní z vašeho života naprosto všechno. A chcete v tomhle žít?

