Vědci natočili největší medúzu na světě. Podívejte se na krvavě rudého tvora

Rudá medúza je v moři nepřehlédnutelná. Atolla reynoldsi je však v obrovských hloubkách. Ilustrační foto.

Foto: Allexxandar / Shutterstock.com

Podmořský svět je pro nás stále nejméně probádanou oblastí a uvědomujeme si, že skrývá jistě miliony živočišných druhů, o nichž nemáme ani tušení. Pokud jde o medúzy, i ty nejmenší jsou příčinou zděšených výkřiků českých turistů koupajících se v moři. A co by teprve způsobila obří medúza nebo dokonce největší medúza na světě? Největší medúza, jaká kdy byla objevena, byla navíc symbolicky krvavě červená. Co o ní víme?