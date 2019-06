Největší nebezpečí Chorvatska: Růžkatá zmije je nejjedovatějším hadem Evropy

Pokud vás během dovolené v Chorvatsku zláká dobrodružná výprava do hor, polí a malebných vesniček, nezapomeňte si obout pevné boty. Šlápnout bosou nohou na zmiji růžkatou se rovná okamžitému převozu do nemocnice. Oproti naší zmiji obecné tento had disponuje mnohem silnějším jedem a následky uštknutí mohou být bez zásahu lékařů fatální.