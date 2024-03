Každé znamení má jiné přednosti, povahové rysy, talenty a schopnosti. Stejně tak existují tací, kteří do vínku nic extra nedostali. Naopak jsou považováni za slabší zrozence zvěrokruhu. Kdo jsou podle horoskopu největší hlupáci? Máte někoho takového ve svém okolí?

Nemůže být každý z nás jaderný fyzik nebo jiný génius. S takovým darem se člověk už rodí, stejně jako s určitým talentem. Podle astrologie hvězdy a planety společně s datem vašeho narození ovlivňují i inteligenci a důvtip. Následujících pět znamení zvěrokruhu nejsou, jak se říká nejostřejší tužky v penále. Znáte někoho z nich?

1. Rak

Citliví a empatičtí Raci jsou kupodivu považování astrology za nejméně inteligentní znamení. Není to proto, že by propadávali ve škole, nebo si neuměli něco spočítat, ale mají tendenci se špatně a unáhleně rozhodovat. Příliš totiž dopředu neuvažují a nezamýšlí se nad situací. Mají pocit, že se rozhodli dobře, a pak přijde katastrofa.

Jednají impulzivně a nepřemýšlí nad důsledky svého chování. Nechávají se řídit emocemi a ty jim brání v logickém úsudku. Raci jsou emocionální znamení, které se řídí za všech okolností srdcem. To je dělá zranitelnými a zneužitelnými. Často jsou ze svých pocitů ve vztazích zmatení. Potřebují si stále něco vyjasňovat a ujišťovat se.

2. Lev

Vášniví Lvi jsou sebevědomí vůdci horoskopu. Rádi jsou středem pozornosti a milují obdiv ostatních. Někdy dělají ale úplné hlouposti, aby úspěšně zaujali druhé. Jejich touha po uznání jim však může zatemnit mozek a úsudek. Když přijde chvíle, ve které potřebují nutně zazářit, jsou impulzivní a schopní dokonce agresivního chování.

Na své okolí působí jako malé děti, které se dožadují jakékoli pozornosti. Někdy jsou díky svému počínání směšní, jindy svou neomaleností nesnesitelní. Následně jim dojde, že to trochu přehnali, nebo je na to někdo upozorní. Cítí se pak trapně a do budoucna se snaží poučit ze svých zkušeností a přešlapů. Svůj obdiv chtějí mít právem zasloužený.

3. Býk

Hrdý a sebestředný Býk nesnese kritiku své osoby. Je pro něj náročné odrazit se od životních nezdarů a odmítnutí. Mají tendenci brát si vše až příliš osobně, dlouze přemýšlí „co by kdyby“, a to negativně ovlivňuje jejich život. Ve věcech se až moc pitvají, někdy je prostě lepší od toho odejít a neohlížet se za sebou.

Když čelí nepřízni osudu, rozhodí je to, jsou rozladění a reagují nelogicky. Jsou to jinak velice praktičtí lidé, kteří mají rádi ve věcech řád. Nejsou ale nijak nápadití, originální a kreativní. V kariéře obvykle uspějí spíše díky tvrdé práci a podpoře rodiny a přátel než díky své inteligenci. I tak ovšem umí dosáhnout skvělých výsledků.

4. Beran

Pokud existuje Jekyll a Hyde ve zvěrokruhu, je to Beran. Dokáže být totiž zároveň inteligentní i velmi hloupý. Tito zrozenci si s ničím příliš nelámou hlavu a mají tendenci problémy druhých zlehčovat. Naproti tomu pokud jde o ně, tak dokážou být dokonce dost agresivní. Jsou to tvrdohlaví mezci, kteří nehodlají ustoupit.

Jejich vznětlivost někdy může způsobit, že situaci řeší úplně špatně a nemyslí na budoucí následky. Někteří lidé mohou Berany považovat za necitlivé, protože se příliš nestarají o pocity druhých. Jsou impulzivní, neklidní a neobtěžují se s analýzou. Jednají zkratovitě, což působí, že nejsou moudří, intelektuálové ani hlubokomyslní.

5. Váhy

Jedinci zrození ve znamení Vah jsou známí svou hloubavostí a schopností naslouchat druhým. Jsou to vesměs lidé do nepohody, kteří neurazí ani nenadchnou. Obecně jsou vnímáni jako někdo, kdo není ani extra chytrý ani hloupý. Mají ale úžasné způsoby, díky kterým vypadají velice sečtěle a inteligentně. Umí se zapojit téměř do jakékoli debaty.

Váhy mohou být někdy manipulativní, aby předešly nechtěnému konfliktu a dosáhli toho, co chtějí. Jsou to perfekcionisté a mají tendenci bojovat s důležitými rozhodnutími, protože se nechtějí rozhodnout špatně. Mají však velký smysl pro spravedlnost a jsou schopné vstoupit do hádky, nebo konfliktu a uklidnit obě strany.

