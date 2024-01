Některá znamení jsou považována za vysoce inteligentní. Zatímco jiná, řekněme, za trochu pomalejší a nerozvážnější. Každý je nějaký, ale známe lidi, kteří by si měli v životě více rozmýšlet své činy a více se soustředit. Která znamení zvěrokruhu by si měla dávat pozor na své zbrklé rozhodování?

Nedá se říci, které znamení zvěrokruhu je nejchytřejší nebo nejhloupější, protože každé znamení zvěrokruhu má jedinečné vlastnosti. Některá znamení se umí rozhodovat rychleji, jsou bystřejší, zatímco jiná jsou kreativnější. O některých zrozencích se však říká, že jsou méně inteligentní než jiní. Je však důležité si uvědomit, že existuje více druhů inteligence.

Někdo může být chytrý jako kniha, ale v životě si neporadí. Naopak jedinec, který si bravurně poradí s každodenním životem ve velkoměstě a zvládá veškeré jeho nástrahy, vám nevypočítá ani základní matematickou rovnici. Důležité je být přizpůsobivý a umět řešit aktuální problémy logicky a kreativně.

V tomto článku seřadíme znamení zvěrokruhu podle jejich vnímané inteligence.

1. Rak (22. 6. – 22. 7.)

Citlivý Rak je často považován za nejméně inteligentní znamení. Děje se to proto, že se nechávají ovládat svými emocemi a to jim brání v jejich úsudku. Toto vodní znamení jedná často impulzivně, aniž by zvážilo veškeré následky svého jednání. Raci nemají potíže s vědou nebo matematikou, ale v reálném životě jsou zmatení. Mají tendenci řídit se srdcem, nikoli rozumem, a proto jsou snadným terčem pro zneužití jejich důvěry. Logiku nehledejte mnohdy ani ve výběru jejich partnera. Navzdory katastrofálnímu vztahu, Rak věří ve zlepšení a dobrý konec. Sečteno a podtrženo toto znamení je citlivé a přemýšlivé, ale potřebuje pomoc v logickém rozhodování.

2. Lev (23. 7. – 22. 8.)

Ambiciózní Lvi jsou sebevědomí a vášniví tvorové. Není to jistě poprvé, co čtete, že jsou to rození vůdci. Mají rádi pozornost a rádi jsou ve středu dění. Kvůli tomu jsou schopní dělat i hlouposti. Úspěch a obdiv je pro ně jako droga. Chtějí před všemi vypadat co nejlépe, proto jim mohou názory druhých zatemnit mozek. V extrémních situacích dokáží být tito zrozenci impulzivní, agresivní a vrhají se do akce naprosto bez rozmyšlení. Lvi se naštěstí snaží většinou poučit ze svých získaných zkušeností a předchozích chyb.

3. Býk (21. 4. – 21. 5.)

Pro jedince ve znamení Býka je náročné prožít neúspěch. Berou si věci velmi osobně a příliš o všem přemýšlejí. To negativně ovlivňuje jejich život. Když čelí nepřízni osudu, jsou rozladění a reagují často úplně nelogicky. Mysl jim zatemní obvykle rozzuřené myšlenky. Pokud Býka rozčílíte, vězte, že jste se právě stali červeným praporkem. V tento moment zrozenec ve znamení Býka odpojil úplně mozek. Jinak jsou to praktičtí lidé, ale nejsou nijak výjimečně originální a kreativní. V kariéře obvykle uspějí spíše díky tvrdé práci, podpoře rodiny a přátel než díky své inteligenci.

4. Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beran je rozporuplné znamení. Dokáže být totiž zároveň velice inteligentní, někdy však jako by byla jeho hlava doslova prázdná. Obecně platí, že lidé ve znamení Berana neberou věci příliš vážně, a díky své ohnivé povaze mohou být velmi agresivní. Zrozenec v tomto znamení si stojí pevně za svým názorem, i když ho nikdo jiný nesdílí. Stejně jako jeho kolega Býk se dokáže rozpálit do běla a běžet proti zdi. Tito lidé mají často problém s agresivitou a nemyslí ani v nejmenším na následky. Jsou impulzivní, neklidní a neobtěžují se s logickým rozborem situace. Upřímně to nejsou hloubaví intelektuálové.

5. Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Lidé ve znamení Vah umí lépe než kdokoli jiný porozumět emocím druhých. Váhy se nachází někde uprostřed spektra inteligence. Nejsou moudří, ale nejsou ani hloupí. Navenek se snaží působit sečtěle a klamou tělem. Člověk by si mohl myslet, že vede dialog s intelektuálem, ale toto znamení má své ověřené postupy. Také se bojí špatného rozhodnutí. Má velký smysl pro spravedlnost a nechce vidět bezpráví. Veškeré konflikty a hádky se snaží vyřešit diplomaticky. Váhy jsou všeobecně perfekcionisté.

6. Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby jsou velmi kreativní a umělecké osoby s velkou emoční inteligencí. Hodně jim záleží na druhých a často upřednostňují jejich potřeby před svými. Zrozenci Ryb jsou komunikativní a rádi se dělí s ostatními o své nápady. Jsou velice originální, ale nezvládají své projekty dotahovat do konce. Jejich představivost je nesmírná, ale v praxi mnoho věcí bojkotuje vlastní lenost. Rybky potřebují motivaci a pomoc, aby se dokázali pohnout. Vyžadují psychickou podporu, poradenství a vedení.



Zdroje: www.fajntip.cz, astroved.com