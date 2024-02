Každý muž nemusí být nutně filozof, nebo intelektuál, aby okouzlil milou a pohlednou ženu. Hlavně když je hodný, spolehlivý a postará se o rodinu. Co když je ale pravým opakem? Hloupý, zlý a omezený jedinec, který partnerku často uráží. Možná se narodil v některém z následujících znamení.

Někteří pánové jsou primitivní neandertálci, kteří se neumí chovat. Ke svým partnerkám se projevují neslušně a bez úcty. Mají tzv. vychování řeznického psa. Možná takového hulváta znáte, nebo ho máte dokonce doma. Ve kterých znameních zvěrokruhu se tito muži rodí?

Beran (21. března – 20. dubna)

Berani jsou tvrdohlaví a impulzivní jedinci. Příliš si hlavu nad ničím nelámou a jsou se vším rychle hotoví. Projevují se jako přirození vůdci, a proto je pro ně ideální submisivní partnerka, která je bez námitek následuje. Pokud se vyskytnou potíže, řeší je rychle a bez emocí, což působí na ostatní bezohledně. Výhodou jejich povahy je odvaha a asertivita.

Tohoto muže si musíte tak trochu vychovat, aby vám nepřerostl přes hlavu. Je příjemné mít vedle sebe někoho tak houževnatého, zejména při řešení konfliktů, ale zároveň se jeho neotesané chování mnohdy nehodí. Pokud ho nenecháte rozhodovat úplně o všem a určíte si své vlastní hranice, není život s ním vůbec špatný.

Blíženci (22. května – 21. června)

Nerozhodní Blíženci nikde dlouho nepostojí. Tito pánové potřebují neustálé vzrušení a stimulaci, jinak se nudí. Pokud se tak stane, jsou schopni se sebrat a zničehonic jen tak odejít. Spálit mosty pro ně není nic neobvyklého. Rychle se nadchnou pro něco nového, ať už je řeč o jejich zájmech, nebo životní partnerce.

Blíženci mají schopnost vidět věc z více perspektiv, což je značná výhoda. Jejich síla se projevuje v jejich přizpůsobivosti a pohotovém důvtipu. Tito zrozenci nemají příliš silné nervy, a pokud jejich nádoba trpělivosti přeteče, vybuchnou jako sopka. V takovém případě u nich logiku nehledejte. Obviní kohokoli a udělají vám teatrální hysterickou scénu.

Lev (23. července – 22. srpna)

Sebevědomí Lvi mohou působit sebestředně a arogantně. Ve společnosti potřebují být středem pozornosti, a proto se právě tam mohou chovat jako hulváti. Nedovolí vám zabrat jejich pozici na výsluní. Mohou se pokoušet o to vás ztrapnit, pokud se snažíte převzít slovo. Berou to osobně a cítí se v ohrožení.

Tito muži umí být ale skvělými vůdci, protože dopředu vše pečlivě promýšlí a vyhodnocují nejlepší strategie. Pokud patříte k jeho týmu, nenechá vás padnout a vždy se o vás postará. Pokud umíte polknout jeho ego a zvládnete, že vy nebudete za hvězdu, je možné, že vaše manželství bude dlouhé a šťastné. V opačném případě se vztah se Lvem nedoporučuje.

Váhy (23. září – 23. října)

Nerozhodné Váhy nesnáší, když je na ně vyvíjen tlak. Zejména pokud se jedná o nějaké rozhodnutí. Tito muži se v tento moment dostávají do stresu a začnou se chovat iracionálně. Najednou se mohou uprostřed debaty zvednout a odejít, nebo znenadání opustí společnost, kam právě dorazili.

Na druhou stranu jsou to zábavní intelektuálové, kteří nepokazí žádnou legraci. Touží po poklidném harmonickém životě. Na svou partnerku se potřebují stoprocentně spolehnout. Mezi lidmi jsou rádi považováni za inteligentní jedince, kteří tíhnou k umění a estetice. Pokud jim tuto jejich roli ochotně dopřejete, můžete být ve vztahu s tímto mužem celkem spokojena.

Střelec (23. listopadu – 21. prosince)

Střelci si nejvíc užívají svobody a mají fobii ze závazků. Tito muži mají duši objevitele a dobrodruha. Právě v tomto ohledu mohou působit velmi bezohledně. Když se tento zrozenec rozhodne podniknout cestu kolem světa, jde přes mrtvoly. Nezajímá ho váš názor. On s vámi v tuto chvíli nepočítá. Buď jedete s ním a budete držet krok, nebo sbohem.

Díky tomu, že jsou takto aktivní, jsou to ale velice zábavní lidé. Se Střelcem se nikdy nebudete nudit. Pokud vám tedy nevadí, že vám občas někam frnkne za dobrodružstvím, a vy na něj počkáte doma, může váš vztah velice dobře fungovat. Zvládnete-li s ním udržet tempo, můžete vyrazit do světa společně. Posílí to vaše partnerství.

