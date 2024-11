Externí autor 25. 11. 2024 clock 3 minuty

Když se váš partner nebo partnerka naštvou, trvá to hodně dlouho než se uklidní? Nemluvě o tom, že se vám vždy mstí. Podívejte se, jestli nepatří do jednoho z následujících tří znamení horoskopu.

Někteří lidé se neumí vypořádat s hněvem rychle a nesou si ho jako kříž ublížení, který v nich rozdmychává pomstu. Tahle emoční zátěž má pochopitelně vliv na vztahy, nejenom ty blízké, ale třeba i z okruhu známých nebo kolegů. Že by se změnili? Těžko říct. Podle astrologie s takovým nastavením už přišli na svět. Přečtete si, kterých znamení horoskopu se tohle zatížení týká:

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Potřebujete mít vždy po ruce seznam všech vašich chyb? Dejte se dohromady se Štírem. Tohle znamení se moc často nezlobí, ale když už se na vás naštve, připravte se na dost nepříjemnou, řekli bychom až pořádně hustou atmosféru. Ale pozor. Ne hned. Štír dokáže být naštvaný ne dny, ale klidně i týdny a měsíce. A co hůř, neztrácí čas malichernými hádkami a dramatickými výstupy.

Pěkně v tichu naplánuje pomstu a počká na vhodnou chvíli. Pak vám všechno vrátí i s úroky. Podle něj má být totiž pomsta pořádně uleželá. Takže jestli Štír aktuálně nezareagoval na něco, co jste provedli, vydržte. Právě kuje pikle...

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi milují zaběhnutý chod života. Nejspokojenější jsou, když všechno běží svým tempem, rádi tráví čas, a to jak soukromý, tak i pracovní, ve stejné společnosti. Překvapuje vás, že se tohle zdánlivě klidné a chladné znamení může naštvat? Může. A udělá to stejně chladným způsobem, jaký je on sám.

Jinými slovy. Kozoroh, když se naštve, tak neřve. Zachová ledový klid a vy se ukonejšíte faktem, že vám „to“ prošlo. Nebojte, neprošlo. On je sice naštvaný, ale své pocity drží v sobě. V klidu vymyslí pomstu, která bude naplánovaná do detailu. A pozor, bude mnohem naštvanější, pokud ho dráždíte svými hloupými nápady a nedodržováním pravidel opakovaně.

V některých případech se Kozoroh umí naštvat na opravdu hodně dlouho. Nechápe totiž, jak někdo může porušovat pravidla, která jsou pro něj svatá. A když přitom ještě on utrpí nějakou osobní ztrátu, bude třikrát větší zle. Mimochodem, řekli byste, že Kozorohovi stačí k naštvání málo? Je to tak. Klidně mu stačí, když půjdete na červenou a naštve se na vás. Tak pozor na něj...

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Na rozdíl od Kozoroha Beran vyvolává pocit, že je naštvaný tak nějak celoživotně. On totiž pořád řve. Co se divíme, když je to ohnivé a tedy dynamické znamení. Beran je dost ambiciózní. Když jde za svým cílem, moc nebere ohledy na ostatní. Vlastně skoro vůbec. Sice je tím naštve, ale sám se naštve taky, že mu nevycházejí vstříc.

V pracovní sféře Beran naráží na kolegy nebo i nadřízené, kteří chtějí jeho překotnou jízdu zpomalit. Často k tomu mají i dobré důvody, protože Beran má tendence přehlížet v projektech důležité detaily. Jemu ovšem nedává smysl, proč by měl kvůli zdánlivě nepodstatným maličkostem zpomalit a naštve se. Ne potichu, ale s řevem. Pochopitelně, že se mstí. I když na rozdíl od předcházejících dvou znamení vymyslí pomstu hned. Jelikož bývá pochopitelně nedotažená, působí spíš dětinsky než zákeřně.

