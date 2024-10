Jistě to znáte. Máte nějaké to kilo navíc a jediné, na co myslíte je, jak ho zhubnout. Redukce hmotnosti je ale často poměrně obtížný úkol, který chce disciplínu a trpělivost. Nebo třeba radu nad zlato. Tu pro vás máme.

Nadbytečná kila

Hubnutí nadbytečných kil je zdlouhavý a často obtížný proces, během kterého musíme zdravě jíst a pravidelně se hýbat. Jinak nabraná kila nezhubneme.

Své o tom ví i úspěšná tiktokerka Cheeks alias @big_silver_bird, která dlouhé roky bojovala s nadváhou. Od svých 20 let měla kila navíc, což definovalo celý její tehdejší život.

Řešila, co si vzít na sebe, aby kila navíc schovala. Nadváha se však brzy bohužel projevila nenjen na jejím psychickém, ale především fyzickém zdraví.

„A cítila jsem se hrozně. Cítila jsem se unavená, měla jsem bolesti a moje tělo na tom vůbec nebylo dobře - to vše se stává, když máte dlouhou dobu výraznou nadváhu," uvedla Cheeks.

Až v okamžiku, kdy musela podstoupit operaci kyčelního kloubu, začala více přemýšlet o tom, že nastal čas učinit ve svém životě podstatné změny a se svou váhou konečně zatočit.

Nejlepší rada

Cheeks přesně věděla, jak a co jíst, znala problematiku kalorického deficitu, příjmu bílkovin i správné skladby celého jídelníčku. Přesto ji hubnutí nešlo, jak očekávala a jak si přála.

Správné a účinné hubnutí:

Zdroj: Youtube

Pak si ale uvědomila jednu podstatnou věc, kterou se rozhodla sdílet na svých sociálních sítích. „Můj největší tip na hubnutí je, že je to z 99 % psychická záležitost.. Nejsi jiný než já. Není na mě nic zvláštního. Nemám žádnou superschopnost s vůlí nebo motivací," uvedla Cheeks.

„Jsem normální žena středního věku, která hodně zhubla, protože jsem se tomuto procesu zavázala a protože jsem byla upřímná sama k sobě ohledně škod, které jsem svému tělu způsobila."

A pokračovala: „A věc, kterou ti nikdo jiný nemůže říct, pokud nikdy netrpěl nadváhou. Když zhubneš, budeš žít zcela jiný život. Je to tak, tak to stojí za to. Udělej to také a zhubni."

Cheeks zhubla až poté, co si srovnala myšlenky a začala přemýšlet jinak. Začala se mít ráda a přiznala si, že nadváha jejímu tělu ani psychice neslouží. To, co podle ní opravdu pomáhá lidem hubnout, je pozitivní myšlení.

„Je nutné věřit, že to dokážeš. Dokázala jsem to já, povede se to i tobě," sdělila na svém TikToku Cheeks. Podle ní je potřeba najít motivaci pro hubnutí, být sám k sobě soucitní, jíst uvědoměle a stanovit si realistické cíle, kterých můžete dosáhnout. Dále je nutné věřit, že se to povede a soustředit se na dlouhodobou změnu návyků namísto hladovění.

Zdroje: www.gbnews.com, www.nhs.uk, www.medicalnewstoday.com