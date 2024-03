Někteří muži nedokážou být sami. Nejsou průbojní, jsou emočně a psychicky slabí, a proto je pro ně jednodušší na druhých parazitovat. Určitě jste už v životě takového člověka potkali. Tito lidé se z astrologického hlediska rodí ve stejném horoskopu. Kdo jsou největší slaboši zvěrokruhu?

Jsou nesamostatní, nemají sebevědomí a neumí se sami rozhodovat. Celý svůj život jsou na někom závislí, protože nedokážou čelit osudu, svým činům ani jejich následkům. Tento pán se nikdy nezastane ani sebe, natož vás.

Vždy bude při konfrontaci ukazovat prstem na někoho jiného a nikdy nepřevezeme plnou zodpovědnost za svůj život. Tito slabí jedinci se rodí již tradičně v těchto čtyřech znameních zvěrokruhu.

Beran (21.3. - 20.4.)

Impulzivní Berani jednají v danou chvíli tak, jak to cítí. Neumějí zacházet se svými emocemi, neovládají se. Jakmile se ocitnou v nějaké nové situaci, zpanikaří, protože netuší, jak se mají ve složité situaci vlastně zachovat. Nechají se strhnout návalem svých pocitů, což nedopadne dobře.

Jejich reakce a toto neovladatelné chování je ale vnitřně velmi oslabuje. Ztrácí tak u ostatních lidí respekt, naopak sklízí za své chování v afektu značnou kritiku. Pro sebevědomí Býků je to jen další zdrcující rána. Nevyrovnaný jedinec není tím pravým partnerem ani ve vztahu, ani v práci.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou milí lidé, ale pokud jde o lásku a hluboké city, je to katastrofa. Tito muži jsou velmi zranitelní, přecitlivělí a někdy až emocionálně labilní. Mohou se zhroutit jen z toho, že k nim budete mluvit pevným a přísným tónem hlasu. Nedej bože, když zvýšíte hlas a zakřičíte.

Pánové zrození v tomto znamení jsou závislí na svých partnerkách. Bez své drahé polovičky si často nejsou schopní ani zalít ráno kávu, natož pak dojít něco vyřídit na poštu. Pokud jste ve vztahu s Rakem, bude vždy veškerá zodpovědnost a vyřizování nepříjemností na vás.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny klamou tělem, protože vypadají velice rozhodně a organizovaně. Tuto image podporuje i jejich pedantní a puntičkářská povaha. Ve skutečnosti jsou tito pánové velmi zranitelní. Někdy to tito muži se svou maskou siláka přehánějí, a působí tak arogantně.

Uvnitř ale probíhá neustálý boj o život. Pokud se dostanou do řečí, nebo o nich někdo řekne něco, co se jim nelíbí, okamžitě je to zraňuje na duši. Mohou až upadat do beznaděje a deprese. Jejich potřeba druhé sekýrovat, pochází samozřejmě z jejich vlastního strachu a obav.

Štír (22.10. - 22.11.)

Štíři jsou mistři přetvářky, protože neradi dávají najevo své city a myšlenky. Snaží se být v pozici tichého a tajemného pozorovatele. Tito pánové se bojí, že pokud by ukázali své pravé já, budou pro ostatní nedostateční. Jejich nejhorší noční můrou je, že by se jim druzí smáli.

Právě kvůli strachu z odsouzení kolem sebe vytvářejí mnohdy až zastrašující image. Raději, když budou strašidelní, zlí, nebo oškliví. Hlavně ať se nikdo nedozví, co se odehrává uvnitř jejich duše. Proto také tito muži působí, že vlastně žádné emoce nemají. Jsou to záporáci.

