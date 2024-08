Externí autor 14. 8. 2024 clock 3 minuty

Máte pocit, že váš partner je egoista? Pak zjistěte, v jakém znamení horoskopu se narodil. Pokud v jednom z následujících tří, jste k politování. Máte totiž vedle sebe jednoho ze tří největších sobců z celého horoskopu.

Je zcela normální, že v každém z nás je kousek egoisty. A rozhodně to nemusí znamenat nic negativního. Vlastně bychom si v rámci svého duševního zdraví měli všichni stanovit určité priority, přes které nejede vlak, ale ani partner. Jedině tak můžeme být šťastní sami se sebou. V opačném případě nás totiž takový stav může jednoho krásného dne dost nepěkně semlít.

Důležité je rozpoznat hranice takového „prospěšného“ egoismu. Protože ve chvíli, kdy je překročíte, můžete se stát sobcem zase vy. Podívejte se, která tři znamení zvěrokruhu je překračují neustále.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

První místo na stupínku sobců získává Beran. A to i přes to, že je považován za věrného partnera, skvělého přítele, kámoše a bůhvíco dalšího. On jde na to totiž Beran chytře. Vždycky se snaží působit jako ten největší dobrák, což ho odlišuje od ostatních. Tím se ocitá ve středu pozornosti, a to je přesně to, co chce.

S Beranem vedle sebe musíte počítat i s faktem, že je ambiciózní. Stanovuje si vysoké cíle a udělá všechno pro to, aby jich dosáhl. Je mu přitom jedno, že jeho nejbližší budou trpět například tím, že je od rána do večera v práci a to i o víkendech.

Říká se, s laskavostí nejdál dojdeš. Beran ovšem tak maximálně na délku své paže. Jinými slovy, laskavosti obvykle dělá hlavně sobě. Abychom ho tak úplně nehaněli, musíme dodat, že v jádru je to hodný člověk. Dokonce si umí své chyby uvědomit a omluvit se za ně. Nečekejte ale, že se příště nezachová stejně…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Je obecně známou pravdou, že Blíženci mají dvě tváře. Na jednu stranu dokážou být neuvěřitelně milující a srdeční a na druhou jim nedělá problém použít lokty. Zejména, když jde o jejich prospěch. Tuhle svou sobeckou stránku projeví často ve chvíli, kdy byste to od nich nečekali.

S Blížencem půjdete na večírek a on či ona vás zničehonic opustí, protože objevil/a člověka, se kterým si nutně potřebuje popovídat. S klidem vás nechá na pospas osudu mezi cizími lidmi.

Počítejte s tím, že lidé narození v tomto znamení zvěrokruhu jsou brilantní herci, kteří se dokážou velmi dobře přizpůsobit jakékoliv situaci a prostředí. Potřebují-li cokoli získat, často předstírají. Blíženec vám neřekne, co doopravdy chce, ale tvrdě si za tím jde.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lidé narození ve znamení Lva jsou velmi dominantní. A pro tuhle svou vlastnost často nevidí ostatní a jejich potřeby. K jejich egoismu přispívá i ješitnost a fakt, že nutně potřebují být středem pozornosti a užívat si obdiv obecenstva.

Jako další v pořadí se nabízí sebestřednost. Potřebujete se Lvem něco probrat? Nemáte šanci. Král zvířat je totiž až příliš zaneprázdněn sám sebou.

Co přičíst Lvovi k dobru je jeho sebevědomí, díky kterému dokáže hory přenášet. A když se do takového úkolu pustí se svou pořádnou dávkou energie, nepochybně se mu to podaří. Jenom musí mít pocit, že to dělá hlavně pro sebe...

