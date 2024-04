Je možné, aby byl někdo tak natvrdlý? Lidé nemohou uvěřit, čeho je tento člověk schopen, a co všechno může pokazit. Na co sáhne, to zvorá. Jejich rodina kroutí hlavou a partneři mají non stop oči vsloup, protože se na jeho počínání nemohou dívat. Kdo jsou největší troubové podle data narození?

1.) Rak

Raci jsou sice citliví a ohleduplní lidé, ale astrologie je považuje za nejméně inteligentní znamení. Není to proto, že by snad nedostudovali školu, nebo neměli řidičský průkaz, ale proto, že se rozhodují špatně a unáhleně. Vůbec nepřemýšlí dopředu nad následky svého jednání. Mají pocit, že je to jasné, ale záhy zjistí, jak moc se spletli.

Problém je v tom, že se řídí emocemi, a nepoužívají rozum. Emocionální Raci se řídí za všech okolností pouze srdcem a svými pocity. To z nich dělá velmi zneužitelné a zranitelné jedince. Stává se jim, že jsou ze svých pocitů zmatení, a mají v sobě chaos. Neví, jak a pro co, se mají rozhodnout, aby to bylo správně.

2.) Lev

Vášniví Lvi jsou zářivými hvězdami horoskopu. Jsou středem pozornosti, milují vedení a inspirování druhých lidí a milují obdiv. Dokážou ale dělat naprosté hlouposti, jen aby zaujali. Chtějí být vidět a slyšet za každou cenu, a to je dostává i do trapných situací.

Působí jako malé rozmazlené děti, které se dožadují pozornosti. Je jim fuk, zda je pozornost pozitivní nebo negativní. Dostanou se do módu, ve kterém se chovají neomaleně a nesnesitelně. Když jim dojde, jak se chovali, mají tendenci se všem omlouvat. Naštěstí se umí ze svých chyb poučit.

3.) Býk

Sebestředný a líný Býk nesnese kritiku, protože je přehnaně hrdý. Neumí přijmout názor někoho jiného a má tendenci se urážet, jako malé dítě. Všechno si berou osobně a nutí druhým své názory pod takovým tlakem, že se s nimi lidé odmítají příště bavit. Jsou schopni rozebírat naprosto společensky nevhodná témata.

Pokud se jim nedaří, chovají se nelogicky. Místo toho, aby se zastavili a zamysleli se nad řešením obtížné situace, ještě se do toho všeho zamotají a zkomplikují ji. Dovolávají se následně pomoci svých blízkých, ale ty to časem přestává bavit, a tak těmto jedincům nezbyde nic jiného než to zvládnout samy.

4.) Beran

Beran je Jekyll a Hyde horoskopu. Tento inteligentní člověk totiž dokáže z ničeho nic přepnout a působí jako úplný hlupák. Snaží se zlehčovat situace, což se mnohdy nehodí. Jsou schopní smát se na pohřbu, a ujišťovat pozůstalé, že nebožtík je určitě rád, že to má za sebou a vdova alespoň nemusí prát jeho ponožky.

Na druhou stranu jsou velice vznětliví a umí se chovat skutečně nevhodně a agresivně. V mžiku umí zhoršit celou situaci, protože nemyslí vůbec na následky. Na ostatní lidi působí Berani necitlivě a bezohledně. Nejsou to zlí lidé, ale jednají zkratovitě a impulzivně, což je pro jejich okolí nepříjemné.

5.) Váhy

Váhy působí hloubavě a vyrovnaně. Jsou známé tím, že jsou to přátelé do nepohody. Lidé je vnímají jako ani příliš chytré, ani úplně hloupé jedince. Na pohled se umí maskovat a působí jako sečtělí intelektuálové, kteří se snadno zapojí do každé společenské debaty.

Někdy se Váhy ale chovají manipulativně, protože chtějí předejít hrozícímu konfliktu. Mají obrovský strach, že se rozhodnou špatně, proto jim volba trvá vždy velice dlouho. Nesnáší neshody a v zájmu klidu a míru se snaží situaci uklidnit. Někdy kvůli tomu hrají na obě strany.

Zdroj: https://www.astroved.com/blogs/what-is-the-dumbest-zodiac-sign