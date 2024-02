Josef Drásal se zapsal do českých dějin se svou pozoruhodnou postavou. Byl totiž nejvyšším člověkem, který kdy žil na našem území. Jeho nevšední příběh poutá pozornost i dnes.

Nejvyšší Čech

Josef Drásal se narodil 4. července 1841 v Chromči na Šumpersku. Na svět přišel jako třetí ze šesti dětí. Jako syn chudého brusiče jehel Johanna D. a jeho ženy Magdalény byl jeho osud všelijaký, jen ne obyčejný.

Rodina žila v dřevěném domě číslo 51 na návsi, obklopeném malou zahradou. V roce 1869 jej zachvátil velký obecní požár. Ten Drásalův dům sice přežil, do dnešních dnů se ale nedochoval.

Josef nepatřil k nejbystřejším dětem. Ve škole, kam chodil, zůstal jen do svých dvanácti let. Byl to však Drásalův výjimečný vzrůst, připisovaný poruše hypotalamu vedoucí k nadměrné tvorbě růstového hormonu, který ho nakonec vynesl k ohromujícím výšinám.

Drásal dosáhl úctyhodné výšky 241 centimetrů. S váhou 186 kg se stal senzací v celé Evropě. Drásal dokázal svůj odlišný vzhled, kvůli kterému měl mnoho komplexů, proměnit ve svou devizu. Spojil se se svým impresáriem Janochem, holešovským hostinským, a stal se živou atrakcí.

Podařilo se mu procestovat velkou část Evropy. Dokonce vystupoval i pro francouzského císaře Napoleona III. Díky svému postižení dosáhl nenjen obrovských úspěchů, ale vydělal také značnou sumu peněz.

Obecenstvo měl skutečně široké. Pánové na něj pohlíželi s velkým respektem, dámy z něj doslova omdlévaly. Pro svou mírnou povahu působil jako něžný obr a ženy lákaly jeho vydělané peníze a hon za senzací. Přestože obdivovatelek měl mezi zástupkyněmi něžného pohlaví spoustu, nenašla se mezi nimi žádná, která by jej upřímně milovala a chtěla s ním prožít svůj život.

Žijící legenda

Drásal byl však víc než jen vysoký, měl mimořádnou sílu a chuť k jídlu. Příběhy o jeho výkonech, od doby, kdy byl pážetem, až po pozdější léta služby na panství hraběte Žerotína v Bludově, jsou prodchnuté vyprávěním o jeho mírné povaze, lásce k pivu a rumu a zálibě v karetních hrách.

Hanácký obr Drásal:

Sláva však Drásala neochránila před drsnou životní realitou. Ve věku 45 let podlehl souchotinám a zemřel 16. prosince 1886 v Holešově. Jeho odkaz však přetrval. Dnes je jeho kostra, vystavená v Anatomickém ústavu v Brně, dokladem jeho nadživotní existence.

Drásalova památka žije dál prostřednictvím různých poct, včetně soutěže Obr Drásal, která oceňuje nejvyšší muže v České republice. Jeho věhlas přesáhl dobu jeho života, pro pražskou národopisnou výstavu byla vytvořená postava v životní velikosti podle jeho podoby.

Tato figura je dodnes vystavená v olomouckém Vlastivědném muzeu jako hmatatelná připomínka jeho mimořádné přítomnosti. Přestože si Drásal přál po smrti klid, byly jeho ostatky třikrát exhumovány.

Odborníci tak z jeho kostí získali poznatky o jeho abnormální postavě a přesně vypočítali jeho výšku na 241 centimetrů. Drásal je sice desátým nejvyšším Evropanem a patnáctým nejvyšším člověkem na světě, jeho vliv však zdaleka přesahuje pouhé míry.

Příběh Josefa Drásala je svědectvím o houževnatosti lidského ducha a neutuchající fascinaci těmi, kteří se vymykají hranicím normality. Jeho legenda tak žij dál a on sám zůstává nesmazatelným symbolem síly, odolnosti a neomezeného potenciálu lidského ducha.

