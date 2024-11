Český jazyk je nejen zvučným a krásným jazykem, je také řečí plnou záludností. Příkladem jsou přísloví, která často používáme, aniž bychom znali jejich přesný význam. Ověřit jejich znalost si ale můžete s našimi otázkami, které jsou určené pouhým 2 % nejvzdělanějších.

Český jazyk je velice bohatý a vnáší do života každého člověka skutečnou radost. O tom ví své i přísloví, která jsou jeho nedílnou součástí.

Přísloví jsou útvary lidové slovesnosti. Fungují jako prupovídka, která má vnést do našeho života jisté morální ponaučení.

Kromě přísloví se v českém jazyce můžeme setkat také s rčením, které má podobný charakter, jen s tím rozdílem, že zatímco přísloví vnáší do našeho života jistou dávku moudrosti, rčení má spíše zábavný charakter.

Obojí lze však nahlížet jako způsob, který je založený na pravdě a který nám pomáhá najít potřebné rozuzlení. Kdo by neznal například přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Toto přísloví nese význam v tom, že není radno někomu škodit. Mohlo by se totiž stát, že se brzy ocitneme na místě poškozeného. Laicky to lze vysvětlit jako karmu, aneb co zasejeme, to máme tendenci také sklidit.

Jak dobře je znáte?

Setkat se ale můžete také s dalšími příslovími. Jedno z nich je například: „Bez práce nejsou koláče,“ které nás nenásilně upozorňuje na to, že pokud nevyvineme v životě potřebné úsilí, jen stěží se někam posuneme.

Jak dobře znáte čská přísloví:

Přísloví nás kromě morálního ponaučení může také pokárat nebo může fungovat jak účinná výstraha, jakých situací nebo čeho se raději vyvarovat.

Dalším českým příslovím, se kterým se v našem jazyce můžeme setkat, je: „Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.“ To si lze vysvětlit tak, že bychom měli být vděční za to, co máme než se pouštět do nejistých podniků, které by nám ale také nemusely přinést výhodu naprosto žádnou.

Jistě znáte i přísloví: „Tichá voda břehy mele,“ které je lze vztáhnout na člověka, který o sobě příliš nemluví a přesto na svém životě opravdu dře. O jeho práci nás ale informuje až výsledek.

Přísloví má český jazyk opravdu mnoho. Dalším z nich je například: „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.“ Jak ho chápete?

Toto přísloví lze pojmout jako varování, kdy děláme opakovaně něco nebezpečného, riskantního, nečestného a hřešíme na to, že nám onen čin prozatím vždy prošel. Nastane však okamžik, kdy bude takový čin obrazně řečeno potrestán či odhalen.

Svou znalost českých přísloví si můžete ověřit v našem kvízu. Má pouhých 7 otázek, zvládnout ho ale dokáží jen 2 % nejvzdělanějších.

