Znáte takové ty kousavé protivné ženské, kterým pořád něco vadí? Tváří se jako kakabus, ať se děje cokoli. Máte z nich pocit, že nikdy nebudou s ničím spokojené. Možná je to tím, že jsou uvnitř nešťastné. Možná je to znamením, ve kterém se narodily.

Připomíná vám tento popis vaši šéfovou, tchýni, nebo dokonce partnerku? S takovou sekýrnicí se dá jen stěží delší dobu vydržet. Kéž by člověk tušil, proč se tak tyto ženy chovají ke svému okolí. Některá znamení zvěrokruhu k tomu mají větší tendence než jiná. Jsou to takové kyselé potvory. Které to nejčastěji jsou?

Panna (23.8. - 22.9.)

Puntičkářské Panny umí být pěkně protivné. Přehnaně analytické a vysoce organizované dámy se domnívají, že samy nedělají žádné chyby. A ty vaše vám dají vždy pěkně sežrat. Pokud nejsou jejich vysoká očekávání naplněna, chovají se arogantně. Chtějí mít nad vším kontrolu, což je samotné dostane do pasti. Nemohou ovládat, nebo kontrolovat všechno a všechny. Tahle ženská je jako rentgen, jakmile vás zmerčí, už se mračí a hodnotí celou vaši osobu skrz na skrz.

Býk (21.4. - 21.5.)

Toto tvrdohlavé znamení dokáže být pěkně protivné, zvlášť když má někdo jiný názor. Temperamentní ženy v Býku nikdy nezapomenou, co způsobilo jejich emoce, zvláště ty negativní. Tyto dámy bývají pasivně agresivní a útočí na lidi, o kterých mají pocit, že s nimi nesouhlasí. Tyto zrozenkyně už dopředu počítají s vaší neschopností, a tak se kaboní. Nedej bože, abyste ji naštvali nebo zklamali. Dokáže vás zpražit pouhým pohledem, a pokud dojde i na slovní hodnocení z její strany, utíkejte rychle pryč.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Dámy v Kozorohu vypadají velice seriózně a přísně. Jejich specialitou jsou pravidla a zákony. Ideálně ty, které určují ony. Pokud nejde život podle představ zrozenkyně v Kozorohu, zaplaví ji pocit hořkosti, který už na dálku vyzařuje z její tváře. Tyto ženy vždy usilují o úspěch a ocenění. Své emoce a city drží pevně pod kontrolou. Všudypřítomný zapšklý výraz vypovídá jasně o tom, že se vašimi malichernostmi odmítá zabývat. Pro ni je tu vyšší poslání a ušlechtilejší cíle, které vy nemůžete pochopit.

Štír (24.10. - 22.11.)

Tyto atraktivní a magnetické ženy vás navnadí, ale jakmile se k nim přiblížíte, uvědomíte si, jak jsou drsné a chladné. Pokud naštvete dámu ve znamení Štíra, připravte se na to, že ucítíte bodnutí jejich štiplavého ocásku. Tyto dámy umí nasadit tzv. poker face a vy nemáte tušení, co si o vás myslí. Ale myslí si vždy v tichosti své a není to nic dobrého. Pokud je zklamete, nebo dokonce zraníte jejich hluboce ukryté city, jsou schopny chovat k vám zášť po celý život a nikdy neodpustit.

