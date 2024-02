Většina žen má nějaké své morální zásady a k ostatním dámám se chová slušně. Ani by je nenapadlo flirtovat se zadaným mužem. Existují ale potvory, které se ve svádění zadaných mužů přímo vyžívají.

Představitelky něžného pohlaví mají často pochopení jedna pro druhou a nedělají něco, co nechtějí, aby dělaly jiné ženy jim. Navzdory tomu odhalil horoskop největší mrchy zvěrokruhu, které se snaží svést každého muže, kterého potkají, nevyjímaje ty zadané. Na která tři hvězdná znamení byste si měli dávat pozor?

Štír – Královna potvor

Ženy narozené ve Štíru mají rády intenzivní hluboké emoce, ale taky sex. Pro muže jsou díky své tajemné povaze velice přitažlivé. Mají obrovské sebevědomí a většinou dostanou to, co chtějí. Nebo spíš toho, koho chtějí. Svou oběť cíleně svádí, dokud ji neučarují. A obvykle jim to vyjde.

Tyto atraktivní dámy vyzařují obrovskou sexuální energii, na kterou vábí svého milence. Absolutně je nezajímá, zda je jejich cíl zadaný ve vztahu nebo ne. Nedojme je ani milá manželka s novorozencem. Nemají soucit a neberou ohledy na nikoho. Pokud máte ve svém okolí Štírku na lovu, hlídejte si partnera.

Váhy – Nenápadná mrcha

Váhy umí být velmi žensky svůdné a maximálně okouzlující. Je na nich něco ušlechtilého a vznešeného. Dokáží být skvělé diplomatky, jsou vyrovnané a mají zájem o umění. Většinou je jejich lovným rajónem nějaká kulturní akce, nebo výstava. Snadno zapředou intelektuálně působivý rozhovor.

Tyto ženy vládnou neotřelé a originální konverzaci, kterou dokáží vést naprosto s kýmkoli. Nezadají si s autorem knihy, ani vědeckým výzkumníkem. Přidají pár vábivých ladných pohybů, letmé úsměvy a lovná zvěř je v pasti. Dotyčný pán je lapen, a ani netuší jak se tam dostal.

Lev – Hvězdná svůdnice

Lvice jsou jedny z nejvíce sebevědomých žen zvěrokruhu. Mají velké charisma, díky kterému na sebe dokážou vždy a všude přitáhnout pozornost okolí. Zejména mužů. Tato dáma je hvězda a dá to bez okolků najevo, aby bylo jasno. Jsou to dominantní osoby, které předpokládají úspěch.

Obdivovatele si získávají svou noblesou a leskem. Tyto ženy jsou velké svůdnice, protože se umí udělat atraktivními a nedostižnými. Dělají dojem, že po nich všichni touží. Pokud se jim nějaký muž zalíbí, je jim srdečně jedno, zda má nějakou přítelkyni. Dokonce jsou schopné s ním flirtovat i před ní.

