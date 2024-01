Máte v nich své nejbližší, rodinu, přátele a partnery. Věříte jim, počítáte s nimi a ve vašem srdci vždy budou mít své místo. Pokud u nich ale převládne jejich temná stránka, stávají se z nich ti nejzákeřnější lidé, kteří všechno manipulují pouze ve svůj vlastní prospěch. Možná budete překvapeni.

Na základě horoskopu pro vás máme tři znamení, která se mohou chovat zákeřně. Neznamená to, že každý z těchto zrozenců je podezřelý člověk, který nikdy nejedná fér. Pokud se ale jeho povaha nemůže z nějakých důvodů rozvíjet správným směrem, mohou se tito lidé chovat manipulativně a intrikařit.

Stačí špatný příklad v rodině, nebo pocit vlastní nejistoty a už klíčí první tendence k nečestnému jednání. Většinou za každým takovým chováním stojí strach z vlastní nedostatečnosti. Pokud se člověk a jeho osobnost vyvíjí bez potíží, nemusíte se ničeho obávat. Pokud má dotyčný problém, může se chovat právě tímto způsobem.

RYBY

Možná vám právě překvapením padla brada, ale toto není žádný omyl. Ryby jsou považovány za nejcitlivější znamení zvěrokruhu. Ano, skutečně jsou citlivé se sklonem k ezoterice, jsou zádumčivé a těžko uchopitelné. Ale právě z toho vychází nepříjemná vlastnost Ryb. Pokud totiž dojde ke konfliktu, málokdy ho dokáží vyřešit přímou výměnou názorů.

Místo toho manévrují a obcházejí, dokud se nezdá, že svůj protějšek ukolébají v pocitu bezpečí, a pak obtížnou situaci opustí. V zákulisí si pak konflikt vyřeší ve svůj vlastní prospěch, aby z celé situace vyšly naprosto nevinně. Neštítí se ani své oponenty pomluvit, nebo hodit vinu přímo na ně. Bohužel toto chování se k jejich jinak krásnému charakteru zvěrokruhu vůbec nehodí.

LEV

Lev je považován za hrdého a přímého člověka, který vyloží karty hned všem na stůl. Patří ale k dominantnějším znamením zvěrokruhu. Lva ovládá jeho ego, potřebuje být jednička a mít všechno nejlepší. Bohužel má také sklon k závisti, ješitnosti a může se uchýlit k nepěkným praktikám, když vidí, že je jeho ego ohroženo. Pokud se cítí ohrožen, snaží se všemi prostředky dostat situaci pod kontrolu.

Jde přitom tak daleko, že otevírá vedlejší scény, které odvádějí pozornost od jeho osoby a ukazují ostatní ve špatném světle. Bohužel kvůli těmto intrikám a přehnanému narcismu ztrácí své přátele. Spoustu lidí už dokázal zklamat. Přitom jeho potenciál je skutečně být oblíbený, protože umí zářit, pokud je sám sebou. Když opustí Lev zónu svého ega, je skvělý otec a rodina ho miluje.

ŠTÍR

Zrozenec ve znamení Štíra je vlastně nekomplikovaný, zábavný a tak milý, že ho chce ve své blízkosti každý. To však funguje jen do té doby, dokud to chce on. Protože pokud Štír nemá náladu, cítí se podrážděný, nebo dokonce zahnaný do kouta, nemá zájem o žádné přátele. Pokud se mu něco znelíbí, má tendenci k radikálním reakcím. Z čista jasna přeruší přátelství, poruší dohody, zruší domluvené termíny. Nebo dokonce odejde z práce, kde s ním ostatní počítají.

Tímto chováním své okolí často zcela zaskočí a trvale si tím poškozuje vlastní pověst. Je to škoda, protože toto znamení je velice inteligentní, schopné a cílevědomé. Navíc Štíři patří k vyvoleným, kteří mají perfektně vyvinutou intuici a dokáží dopředu uhodnout vývoj děje. Možná se toto chování objevuje, když chce od něčeho rychle utéct. Co vzít odvahu a zkusit jiné řešení?



