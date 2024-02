Zdraví je v našem životě nejdůležitější, protože bez něj nezmůžeme nic. Astrologie má k dispozici informace o znameních, která se narodila přirozeně zdravá. O těchto pěti silných znameních zvěrokruhu je známo, že jsou zdravější než ostatní jedinci. Patříte k nim i vy?

Určitá znamení se rodí se zdravým kořínkem, jak se říká. Navíc mají tendenci žít zdravý životní styl, záleží jim na stravě, pohybu a prevenci. Právě proto bývají minimálně nemocní a perfektní zdraví si udržují až do stáří. Která znamení patří mezi pět nejzdravějších z celého zvěrokruhu, se dozvíte v tomto článku.

1. Štír

Houževnatým Štírům vládne planeta Pluto. Jsou to lidé, kteří mají úžasné regenerační schopnosti. To se jim hodí zejména u sportu, kterému se často věnují, protože jsou rádi fit a v kondici. Tito zrozenci mají obvykle zdravý životní styl. Dobře ví, že jsme to, co jíme. A co do našeho těla investujeme, se nám v budoucnu vrátí. Starají se nejen o své fyzické zdraví, ale i o to psychické a emocionální.

Voda Štíry nabíjí energií, zejména protože je hlavním živlem, který má na ně vliv. Jejich zdraví ovlivňuje i jejich prudkost. Tito jedinci jsou vášniví a vzteklí. Na to by si měli dát pozor, protože pravidelná psychohygiena by mohla jejich zdraví ještě zlepšit. Mindfulness a meditace jim v tom mohou pomoci. Štíři mají všechny předpoklady dožít se ve zdraví vysokého věku, pokud sladí svou psychickou i fyzickou stránku.

2. Býk

Mezi nejzdravější znamení zvěrokruhu patří bezesporu i energičtí Býci. Jsou totiž vybaveni skvělou imunitou a odolností už od narození. Tito zrozenci mají silnou mysl i srdce. Umí si udržet chladnou hlavu, proto nikdy nereagují zbrkle v afektu. Jsou klidní a nemají rádi stresové situace, špatně na ně reagují. Stres je jediná věc, která by mohla negativně ovlivnit jejich zdraví, proto by se mu měli nadále vyhýbat.

Věnují se sportu a venkovním fyzickým aktivitám. Díky pohybu je jejich zdraví tak pevné. Jejich jídelníček není ale úplně ukázkový, protože si potrpí na vydatná a kalorická jídla. V jejich lednici najdete uzeniny všeho druhu a tučná masa. Jejich zdraví je opravdu vynikající, jsou mimořádně odolní a silní. Mají výhodu, že se rychle zotavují z nemocí.

Většina z těchto nejzdravějších znamení aktivně sportuje na čerstvém vzduchu.

3. Kozoroh

Kozorozi mají neuvěřitelně naplněný a bezproblémový život. Tito lidé jsou úspěšní ve všem, na co sáhnou. Pokud se v jejich životě objeví překážky, umí je velice rychle překonat a jít dál. Tito jedinci mají spoustu pozitivní energie a vždy najdou světlo v temnotě. Naopak umí být pro druhé dobrým koučem a motivátorem.

Zaměstnání Kozorohů zahrnuje více fyzického pohybu, což jim pomáhá udržovat se ve formě. Zdravá strava jim také není úplně cizí, takže si drží ideální váhu a vyhýbají se úspěšně obezitě. Díky svému vrozenému potenciálu a celkovému vnitřnímu nastavení si udržují po celý život vynikající zdraví. Není proto překvapením, že se tito zrozenci dožívají vysokého věku.

4. Beran

V tomto znamení se nejlépe ukazuje souvislost astrologie a zdraví. Berani jsou pevní, silní a neporazitelní, a to i svou imunitou. Od mládí se tito zrozenci zaměřují na sport, mnohdy i ten vrcholový. Svá těla udržují aktivní po celý svůj život, díky tomu se jim vyhýbají potíže s pohybovým aparátem a klouby.

Tito lidé jsou také duševně vyrovnaní. Přátelští Býci nejraději tráví čas se svou rodinou a přáteli. Obvykle jsou tito lidé upřímní a pravdomluvní, mají veselou náturu, která je pro jejich okolí nakažlivá. Možná právě proto vždy utečou všem chorobám a dožívají se úctyhodného věku. Během života většinou začnou preferovat zdravou stravu, což jejich zdraví ještě upevní.

5 znamení, která se těší pevnému zdraví, ví, že jsme to, co jíme. Proto velmi brzy do svého života zařadí zdravou stravu.

5. Lev

Lvům vládne Slunce, které jim při narození vtisklo do vínku úžasnou imunitu. Jsou přirozeně odolní a disponují vysokou hladinou vnitřní energie. Duchem jsou pohodáři, ale mají přirozený smysl pro zodpovědnost, díky tomu mohou působit ve vedoucích pozicích. Mají velké štěstí, že se mohou těšit pevnému zdraví. Zvláštní pozornost by ale měli věnovat svému kardiovaskulárnímu systému, protože podle astrologie Lev vládne srdci.

Pro udržení zdravého srdce a cév je nezbytné pravidelné cvičení, zdravá strava a minimalizování stresu. Vliv zářivého Slunce jim slibuje dlouhověkost. Neměli by samozřejmě nic riskovat a jít tomuto potenciálu naproti. O své zdraví musí pečovat jako kdokoli jiný, protože pokud by vedli zhýralý život, pili alkohol, nesportovali a jedli nezdravá jídla, odrazí se to na jejich formě.

