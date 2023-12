Většina z nás vyrůstala s vědomím, že znamení zvěrokruhu ovlivňuje osobnostní rysy, kompatibilitu a inteligenci. Přemýšleli jste však někdy o tom, jaký vliv může mít znamení zvěrokruhu na zdraví a celkovou pohodu? Pojďme se podívat na ta nejzdravější znamení zvěrokruku.

Astrologie a zdraví

Na vrcholu zdraví a vitality se nachází dobrodružný Beran. Důvodem je jeho bezmezná energie a fyzické výzvy, které miluje. Jeho silná vůle a soutěživý duch ho pohání k tomu, aby byl neustále v pohybu a s nezadržitelným odhodláním dosahoval všech svých cílů.

Berani milují pohyb a zdravou stravu. Za každé situace se snaží dodržet všechna svá rozhodnutí. Proto je ani na dovolené neuvidíte mlsat či jinak přehnaně debužírovat. Berani se cítí šťatsní, když ručička jejich váhy dosahuje optima. Přesto u nich nejede vlak.

V těsném závěsu za Beranem se nachází Štír. Ten ztělesňuje sílu, odhodlání a odvahu. Jako přirození vůdci jdou Štíři hlava nehlava za vším, co chtějí. Snaží se vypadat co možná nejlépe, protože vědí, že vzhled je polovina úspěchu. Díky tomu jim nikdo netipuje jejich skutečný věk.

Pro Štíry je zásadní psychická pohoda. Jakmile se cítí dobře, vše jde ruku v ruce s jejich plány. Problém nastává v okamžiku, kdy Štíry něco trápí. To pak odsunou cvičení i zdravý životní styl na druhou kolej.

Na třetím místě je zodpovědný Kozoroh, který se vyznačuje obdivuhodnou sebekontrolou a disciplínou. Jakmile si usmyslí, že bude jíst zdravě a cvičit každý den, tak tomu tak skutečně bude. Kozoroh jde někdy do extrému. Pro štíhlou postavu a obdivný pohled okolí je schopný udělat takřka cokoliv.

Ti nejzdravější

Lev, rozený vůdce, obsadil krásné 4. místo. Lvi jsou sebejistí a kretivní jedinci, kteří jsou rádi středem pozornosti. Aby tomu bylo, musí o sebe pečovat. Lvi se v každé společnosti chtějí blýsknout. Zdravě se stravují a i přes vysoké pracovní nasazení si vždy vymezí chvilku, aby mohli sportovat.

5 nejsilnějších znamení zvěrokruhu:

Zdroj: Youtube

Lvi chtějí být lepší než ostatní. Neváhají udělat cokoliv, aby toho dosáhli. Bez problémů vydrží den bez jídla, jen aby si večer ověřili, že nějaké to kilo skutečně shodili. Pocit jejich vlastní výjimečnosti je pro ně motorem nikdy nepovolit.

Posledním znamením zvěrokruhu, které dbá o své zdraví, je Střelec. Svobodomyslní Střelci se vyznačují tím, že jim každá jejich cesta musí přinášet radost a uspokojení. Pokud se pro něco nadchnou, jsou schopní jíst jen ovoce a zeleninu. Stejně to mají se cvičením.

Střelci milují kolektivní sporty. Rádi vyhrávají. Jsou vyznavači bylinek, protože věří, že v nich je síla. Nikdo je ale do zdravého životního stylu nesmí nutit. Střelec si na všechno musí přijít sám. Pak má pocit, že je to to pravé ořechové.

Ať už se vaše znamení zvěrokruhu na seznamu objevilo či nikoliv, nezapomeňte, že ke zdravému životnímu stylu vede mnoho cest. Přijměte se takoví, jací jste a myslete na to, že tělo je jediné místo, ve kterém musíme žít. I proto je dobré, abychom se sami o sebe náležitě starali.

stylecaster.com, www.allure.com, timesofindia.indiatimes.com