23. 1. 2024

Tento horoskop nabízí pohled čtyři znamení Zvěrokruhu, v nichž doufejte, že nejste narozena. Jedná se totiž o ta nejzlejší znamení: Štíra, Střelce, Pannu a Raka. Co jim hvězdy nadělily do vínku?

Štír 24. 10. až 22. 11.

Štíři, pro svou impulzivitu, mohou působit zranění nejen slovně, ale i fyzicky. Jejich vášnivý přístup jim říká, aby jednali první a až poté přemýšleli. Pokud se rozhodnou někomu ublížit, mohou sahat i po prostředcích, které mohou překračovat morální hranice. Jejich impulzivní charakter může vytvářet dojem, že jsou jedni z nejméně laskavých jednotlivců.



Jejich perfekcionistický přístup může vytvářet obtíže ve spolupráci s ostatními, což někdy vede k jejich vnímání jako náročného znamení. Jsou to vizionáři, kteří mají tendenci považovat své postupy za optimální. Pokud však někdo nesplní úkol nebo nesouhlasí s jejich metodami, Štír se vždycky ozve. Pokud se rozhodnou, že se s někým nechtějí už dále nechtějí mít co do činění, neváhají mu to říct na plné koule, což pro mnohé nemusí být příjemné.



Pomstychtivá povaha Štíra způsobila jeho zařazení do tohoto seznamu. Pokud Štíra urazíte, očekávejte, že pomsta může přijít i za několik let, a to tvrdá a nelítostná.

Střelec 23. 11. až 21. 12.

Střelci nejsou doslova ve smyslu slova, ale jejich touha po dobrodružství mohla již několikrát způsobit zlomená srdce. Svým životním stylem mohou za sebou Střelci neúmyslně pálit mosty. Jejich nekonečná upřímnost může někdy působit jako aspekt, který další mohou vnímat jako problematický a také tím vytvářejí nekomfortní situace pro ty, jichž se to bezprostředně týká.



Střelci, plní ambicí, vždy směřují ke svým cílům, nehledě na nikoho kolem sebe. Jdou takzvaně “přes mrtvoly”. S jejich ostrým zaměřením jsou schopni přetlačit všechny, kdo jim stojí v cestě. Co více, při dosahování svých cílů neváhají využít i slabosti a zranitelnosti druhých.



Často jsou sebestřední a výrazně dramatičtí. Vyžadují obdiv, pozornost a vzrušení větší měrou než ostatní, což může vést k vyvolávání scén nebo konfliktů, aby si zajistili pozornost.

Panna 23. 8. až 22. 9.

Ženy narozené ve znamení Panny, ačkoliv projevují zdrženlivost a jemnost, mohou zažívat nadměrné obavy, zejména v oblasti lásky. Jsou schopny projevovat péči, obětavost a starostlivost. Avšak, když mají dojem, že jejich milostný život neodpovídá jejich očekáváním, mohou se proměnit v náročné perfekcionistky. Začnou ve vztahu dominovat, přebírat veškerou zodpovědnost za domácnost a své blízké.



Mají schopnost dokonale ovládat kritický sarkasmus, což může spolehlivě otrávit vztah s každým partnerem a vyhnat ho ze společného domova. Pod tlakem projevují sklony k malicherným stížnostem, kterými mohou ovlivnit své okolí. Někdy se také mohou propadnout do totální rezignace a zahořklosti. Psychická nevyrovnanost se poté může projevit v neobvyklé čistotě nebo přehnané spořivosti.

Rak 22. 6. až 22. 7.

Rakům dominuje proměnlivá Luna, a podobně jako se mění její fáze, podléhají jim i nálady žen narozených v tomto znamení. I když to neznamená, že všechny ženy v tomto znamení jsou přehnaně náladové, jejich silná citovost je náchylná k proměnlivosti. Jejich vnitřní život nebývá komplexní, někdy projevují mimořádnou laskavost a vstřícnost, jindy zase melancholii, introverzi a odtažitost.



Když se cítí zraněné, mohou se adaptovat na dětský přístup. Stahují se do svého vnitřního světa, kde trpitelsky mlčí a nejsou schopny spolupracovat s ostatními. Využívají také taktiku vyvolávání pocitů viny, přenášejí své nálady na okolí a slzy využívají jako nástroj k dosažení svých cílů. Svou nadměrnou starostlivostí a láskou se mohou příliš přilepit na své blízké a svou péčí je tak dusit.