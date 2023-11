Tami Stronach je víc než jméno spojené s pohádkovou postavou z Nekonečného příběhu. Roztomilé dívence, která v tomto filmu kdysi ztvárnila císařovnu, je už 51 let. Jak dnes vypadá a co dělá?

Od archeologii na filmové plátno

Život Tami Stronach tak trochu připomíná pohádku. Narodila se do rodiny archeologů, Davida Stronacha, skotského archeologa specializujícího se na antickou Persii, a Ruth Vaadia, izraelské archeoložky.

Její rodiče se potkali během archeologické výpravy v Teheránu. Zamilovali se a krátce na to měli dvě děti.

Tami byla druhorozeným dítětem Davida a Ruth. Její dětství znamenalo neustálé cestování a potulování se po archeologických vykopávkách. Přesto měl osud s Tami poněkud jiné plány.

Od roku 1978 žila v Israeli, kam uprchla spolu se svými rodiči před íránskou islámskou revolucí. Poté se rodině podařilo emigrovat do Spojených států amerických, kde Tamin působil jako profesor archeologie na Californské univerzitě v Berkeley.

Zlom v Tamiině životě nastal o šest let později, když se v roce 1984 objevila v roli císařovny v Nekonečném příběhu. Ačkoliv neměla mnoho hereckých zkušeností, její přirozený talent nešlo přehlédnout.

Poznali byste ji?

Přestože rodiče Tami nebyli z jejího vstupu do filmového světa nadšení, nakonec rozhodnutí své dcery stát se herečkou podpořili.

Po Nekonečném příběhu začala Tami působit i jako divadelní herečka. Vstoupila do experimentálního činoherního klubu La MaMa, kde zazářila hned v několika inscenacích. Jednou z nich byla například hra Chambre.

Tami však měla ještě jeden sen. Už jako malá milovala tanec. Svou vášeň však naplnila až v dospělosti, když se připojila k izraelskému tanečnímu spolku The Neta Dance Company. Později založila také svou vlastní taneční společnost Tami Stronach Dance.

Její choreografie, včetně The Maid and the Marmalade a Contain yourself, darling, jí vynesly mnoho ocenění od Brooklyn Arts Council a Manhattan Arts Council.

V roce 2008 propijila tanec s herectvím, když si zahrála v české muzikálové pohádce Fredy a Zlatovláska. Tím zahájila spolupráci s českými umělci. Jejím dalším filmovým počinem byl film režiséra Tomáše Krejčího Poslední z Aporveru, natočený roku 2014.

Tami Stronach je důkazem, že skloubit různé umělecké disciplíny není problém. Je výjimečná tanečnice, herečka a choreografka, která i dnes oslňuje publikum nejen svým talentem, ale také svou krásou.

close info Pinterest zoom_in Tami dnes jako zralá žena.

Tami se v roce 2010 vdala za Grega Steinbrunera a o rok později se jim narodila dcera.

