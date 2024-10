Externí autor 27. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Během toho, jak ženy dozrávají a stárnout, se samozřejmě základy šatníku mění. To, co se líbí třicátnicím, pochopitelně nemusí vyhovovat zralým ženám kolem padesátého roku. Herečka, ale i koučka Nela Boudová (56) vsadila na neotřelý styl, který inspiruje ženy jejího věku.

Herečka a nově koučka Nela Boudová na život po padesátce rozhodně nerezignovala. Ba naopak. Snaží se inspirovat a nakopnout ženy jejího věku nebo starší, aby si uvědomily, že i vyzrálé ženy mohou mít šmrnc, eleganci a zářit. To, že je vám přes padesát rozhodně neznamená, že byste se měla vyhnout barevným kombinacím, výstřihům nebo snad odhaleným nohám.

Nela Boudová inspiruje

"Ve svém okolí mám kamarádky, kterým je přes padesát a jsou šťastné. Když za mnou přijde klientka, že má problém, tak ta šťastná není. V padesáti letech je to náročnější období po všech směrech. Odcházejí děti z rodiny a je to rozhodně nová životní fáze," řekla v rozhovoru pro Lifee.cz Nela Boudová.

Sympatická herečka nedávno oslavila 56. narozeniny, ale stále se snaží udržovat si nejenom zdravého ducha, ale také čerstvá vítr v šatníku. Ve skříni Nely Boudové najdete od všeho kousek a věk absolutně nehraje roli. Jen si své outfity dokázala perfektně přizpůsobit. Šaty, sukně, skinny džíny, hluboké výstřihy nebo extravagantnější blůzy či košile - to vše naleznete v šatníku umělkyně.

Nebojte se střídat výrazné barvy a klasiku

"Rozhodně nerezignujte," pokračuje v rozhovoru Nela Boudová. V šatníku každé ženy rozhodně nesmí chybět sukně. Vyhněte se ale tvídovým sukním nebo přehnaným krajkám. To by totiž mohlo působit ve vašem věku zbytečně infantilně. Vůbec se nebojte barev a jejich kombinací. Skvělé je například zvolit světle fialovou nebo modrou sukni s vysokým pasem a doplnit ji halenkou se vzorem.

Úplně se ale zkuste vyhnout punčocháčům v tělové barvě a nebojte se sáhnout klidně po teniskách, které váš outfit oživí a dodají mu mladistvý look. Halenku nezapomeňte zastrčit do sukně, aby vynikl váš pas. Boudová ráda experimentuje s barvami a mezi její oblíbené patří například modrá, žlutá nebo barva roku 2023 Viva Magenta.

Kromě barevných tónu Nela Boudová nedá dopustit na černobílou kombinaci. Pokuste se do svého šatníku zařadit klasickou bílou košili a nadčasové džíny. Myslete ale na to, že tyto kousky vás nemají jenom omladit, ale hlavně se v nich musí cítit pohodlně a dobře. Pokud vás něco škrtí nebo škrábe, vyměňte to. Vy a vaše pohodlí je na prvním místě. Od toho se koneckonců odráží úplně vše.

Jestli vám přijde bílá košile a džíny jako nudná klasika, doplňte tento outfit saténovým šátkem, který klidně může hýřit barvami. Skvělé oživí celkový look a navíc máte spoustu způsobů kam a jak ho uvázat. Šátek si můžete uvázat kolem krku, použít místo pásku nebo si ho uvázat na hlavu po vzoru Jacqueline Kennedy.

Padnoucí kostýmek

Nedílnou součástí každé ženy po padesátce by běl být perfektně padnoucí kostýmek. Coco Chanel by mohla vyprávět. Nejenom na kalhotový kostým máte v tomto věku už nárok a nebudete vypadat usedle jako kdyby si jej oblékla dvacetiletá dívka. V tomto věku se nebojte trochu pustit žílou a za kostýmek si pořádně připlatit. Garantujeme vám, že ho budete hojně využívat.

Kamarádi Nelu Boudovou podporují

Spoustu žen ve vyzrálém věku slýchá věty jako "to si na sebe neber", "na to jsi už trochu stará", "nech tyhle kousky o generaci mladším holkám". Nela Boudová je ráda, že něco takového vůbec nezná a má kolem sebe stejně naladěné lidi, kteří ji v jejím stylu oblékání velmi podporují. Jak sama říká, nejdůležitější je mít se hlavně rád.

""Mám tak skvělé kamarády, tak skvělé lidi kolem sebe, že mi tohle neříkají. Možná si to myslí, ale vědí, že by stejně narazili, takže mně to nikdo neříká. A i kdyby mi to někdo říkal, tak já si budu žít dál podle svého," nechala se slyšet v rozhovoru.

Dle jejich slov by ženy měly sebe dávat na první místo, protože když máte ráda sebe, můžete mít ráda ostatní. "Je dobré se vrátit k tomu, jaké jste měla sny a co jste vlastně chtěla. Je to úžasné období, protože najednou máte na sebe čas, spoustu svobody. Je důležité mít přitažlivou budoucnost. Mít se na co těšit. A to neplatí jen pro ženy okolo padesátky," dodala herečka a koučka Nela Boudová.

