27. 5. 2024

Označit někoho za člověka s nejlepší povahou, může být kontraproduktivní, protože každý máme trochu jiná měřítka. Podívejte se, jaké ženy s nejlepší povahou označili astrologové. Poznáte je už na první pohled.

Pokud se v níže uvedeném žebříčku nenajdete, rozhodně si z toho nic nedělejte. Zcela nepochybně máte jiné kvality, které z vás dělají fajn ženu, s níž se každý rád přátelí. V každém případě se trocha inspirace hodí vždy. No ne?

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Znamení Berana je prvním znamením zvěrokruhu, což z ženy Beranky dělá pomyslného tahouna ve všech možných situacích. Lidé o vás vědí, že jste spolehlivá a vždy připravená k novým výzvám. Vaše nadšení pro věci a životní motivace z vás dělají jakéhosi přirozeného mentora, se kterým každý rád stráví alespoň nějaký čas.

Co vaši blízcí, a nejenom ti, na vás oceňují, je životní optimismus, se kterým zvládáte všechny možné životní překážky. Není divu, že se na vás obrátí, když se dostanou do maléru. Třeba jim nemůžete pomoci fyzicky, či jinak, ale vždy je dokážete alespoň povzbudit a podpořit duševně.

Ženám Berankám lze jenom závidět jejich smysl pro zodpovědnost, protože dotahují věci do konce. S tím se pochopitelně pojí i pracovitost. Nikoho nenechají na holičkách, protože jsou velmi obětavé, a to leckdy za cenu vlastního pohodlí.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Žena narozená ve znamení Lva je ozdobou každé společnosti. Lidé ji mají rádi už proto, že to není žádná škarohlídka, ale vždy ji vidíte s úsměvem na tváři, což může být velmi osvěžující. Optimisticky naladěná Lvice je celkem rázná holka. Umí se vypořádat s toxickými a negativní vlivy, které se čas od času snaží nabourat její život. Bedlivě si hlídá, aby do jejího života nevstoupila faleš a přetvářka.

Na druhou stranu umí odpouštět, protože ví, že zahořklost k ničemu nevede. Dává tím najevo, že je morálně nad věcí. Kromě toho se vždy drží svých zásad, i když se celý svět proti ní spikne a hrdě bojuje za své názory. Pomáhá jí v tom smysl pro humor i schopnost vidět ve špatném to dobré.

Lvice jsou velkorysé a pokud je nezradíte nějakým zásadním způsobem, získáte v nich kamarádku, partnerku, kolegyni, která vám bude ve všech aspektech života věrná už na vždy.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

I když to může působit poněkud dětinsky, na ženách v Blíženci je nejlepší jejich bezstarostnost. Neomílají do nekonečna zklamání z lidí, kteří se k nim zachovali špatně, ani nebrečí nad rozlitým mlékem z toho, že se jim něco nepovedlo. Problémy pustí ze zřetele a nový den začínají s čistým štítem.

Blíženky jsou velmi inspirativní a ukazují všem ostatním, že život nemusíte jenom žít, ale rovnou ho prožít s plnou parádou nových zážitků a situací, které přinášejí životní obohacení. Tahle hektičnost je udržuje mladistvé i v pozdějším věku.

Pro ostatní představují ženy narozené v Blížencích optimisticky naladěné a inspirativní osoby, které je mohou podnítit ke stejnému životu bez stresu, jaký žijí ony samy. S Blíženkou se navíc nikdo nebude nudit ani při čistě společenském rozhovoru, protože se upřímně zajímají o to, co jim jejich protějšek a vypráví. Navíc ovládají tzv. small talks, takže se dokážou elegantně vystříhat trapných pauz. No kdo by takovou ženu neobdivoval...

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.yourtango.com