Když se Nelly Sofie narodila, jejímu tatínkovi Karlu Gottovi bylo již 69 let. Proto si svou nejmladší dceru příliš dlouho neužil. Co dnes dívka, které otec pochopitelně stále velmi chybí, dělá? Pokukuje po umění, ale vybrala si jiný obor, než zpěv.

Když se Karel Gott dozvěděl, že mu zbývá pouze několik měsíců života, byly jeho dvě dcery, které měl s manželkou Ivanou Gottovou, ještě malé holky. Právě to, co s nimi bude, ho přitom velmi trápilo.

„Jsou to zdravé, pěkné, veselé holky. I kdyby to měly být poslední dny, vím, že na mě budou mít hezké vzpomínky. Tolik jsme spolu zažili, vždyť se mnou procestovaly kus světa,” doufal mnohonásobný Zlatý slavík ve své autobiografii.

„Přemýšlím o jejich budoucnosti. Chtěl jsem jim být jako otec co nejdéle platný. Tak rád bych se dozvěděl, jakým směrem se budou v životě ubírat. To už bohužel nestihnu,” posteskl si jen krátce před svou smrtí.

Nelly Sofie ráda tančí

Na své dvě nejmladší dcery by ale určitě byl velmi pyšný. Zatímco starší Charlotte Ella, která na jaře oslavila osmnáctiny, se stejně jako on věnuje zpěvu, mladší Nelly Sofie si vybrala něco jiného.

Dívce je nyní šestnáct let a nejvíce ji aktuálně zajímá tanec, kterému se snaží co nejintenzivněji věnovat. V minulosti několikrát vystupovala jako členka taneční skupiny na koncertech Karla Gotta.

To ale není vše, zahrála si také v několika pohádkách, jako například Když draka bolí hlava nebo Anděl páně 2. Po boku starší sestry se také objevila v několika muzikálech.

Vybrat pro druhou dceru jméno bylo těžké

„Nellinka je pozorná, ohleduplná, s pečovatelskými sklony po své mamince. Po mně má oči a obočí, toho si nelze nevšimnout. Modré oči dál od sebe prý mají výjimečné osobnosti... Každou chvíli přiběhne, jestli něco nepotřebuji. Je na ní vidět, jak ji pomáhání druhým těší. Je nesmírně pořádkumilovná, zodpovědná a cílevědomě dotahuje všechno do zdárného konce. Jen tak si ale k tělu někoho nepustí,” popsal svou dceru Karel Gott ještě za svého života.

Pokud se ptáte, jak vlastně mladá dívka přišla ke svému ne zrovna obvyklému jménu, to sám Mistr před lety ochotně vysvětlil.

„S vybíráním jména pro druhé děvčátko to bylo trochu složitější, muselo být znělé nejen k příjmení Gottová, ale mělo pěkně ladit i se jménem Charlotte Elly. Nakonec jsme se shodli na Nelly a Sofie podle úchvatné Sophie Lorenové,” prozradil Karel Gott.

Médií se se sestrou a maminkou straní

O životě Nelly Sofie toho příliš mnoho nevíme. Poté, co Karel Gott zemřel, se totiž i s maminkou a starší sestrou stáhla do ústraní. Jestli jen na přechodnou dobu, než se s těžkou ztrátou vyrovnají, nebo již navždy, ukáže teprve čas.

Vzhledem k nespornému talentu, který obě Gottovy dcery mají, by ale byla jistě škoda, kdybychom o nich již neslyšeli.

Na druhou stranu snažit se proslavit se jménem tak výjimečného zpěváka by bylo velmi těžké a chtělo by to mnoho odvahy. Zda ji Nelly Sofie najde, je tak otázka.

