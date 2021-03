Jaké bylo dětství Boženy Němcové? Do idyly popisované v Babičce mělo daleko

Nejslavnější dílo Boženy Němcové, Babička, je povinnou školní četbou. Za autobiografií se ale skrývá mnohem více.

Foto: profimedia.cz

Babička od Boženy Němcové je jedno z nejznámějších českých děl vůbec. Hřejivý příběh přibližující úzký vztah mezi spisovatelkou a její babičkou známe už od roku 1855. Můžeme ale opravdu všemu, co bylo v Babičce řečeno, věřit?

V době psaní slavné Babičky byla Božena Němcová v nesnadné životní situaci: Její nejstarší syn Hynek ji v říjnu roku 1853 zemřel v náručí a navíc měla se svým manželem Josefem Němcem trvalé neshody. Celé situaci nepomáhala ani její nemoc. Začala proto sepisovat příběhy, ve kterých se měla vracet ke svému šťastnému dětství u ratibořské babičky. Právě babička byla hlavní útěchou při všech životních nesnázích, kam se Božena, rozená Barbora, byť jen vzpomínkami vracela. Neidealizovala své děství však Němcová příliš?

Idylické dětství tak, jak jej Božena Němcová v Babičce podalaZdroj: Adolf Kašpar / Creative Commons / veřejné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Krom vztahu Němcové a její babičky je v knize ukázána i její matka. Pravdou je, že byla údajně povrchní, panovačná, neustále si hrála na vrchnost (sloužila v zámku) a odmítala prosté lidi. „…nebyl zdaleka tak dobrý vztah mezi babičkou a její dcerou Terezií Panklovou, tedy matkou Boženy Němcové. Víme, že tam byl velký rozdíl v názoru na život, na hospodaření a tak dále. Proto ona skutečná babička po krátkém pobytu v Ratibořicích odtud také odchází do Vídně. Tam skutečná babička zemřela, nikoliv na onom literárním, dnešním Starém bělidle,“ říká Ivan Češka, správce ratibořického zámku. (Zdroj:hradec.rozhlas.cz)

Staré bělidlo bylo ústředním místem celého díla. Ve skutečnosti však bydlela babička jinde, než v nyní známé roubené chalupě. Původní stavení, ve kterém měla Němcová prožít své šťastné dětství, se mělo nacházet poblíž starého zámeckého skleníku. Po deseti letech bydlení byla rodina vyhnána do nového obydlí, které je dnes známé jako Staré bělidlo. V té době to byl sklepní byt o dvou místnostech a tmavé kuchyni. Spojený se slavnou spisovatelkou je i proto, že zde po letech prožila se svými dětmi prázdniny. (Zdroj:www.stoplusjednicka.cz)

Sama babička pak netrávila se svými vnoučaty tolik času, jak Němcová popisovala ve své knize. Její matka Terezie děti dokonce trestala, když si se svou babičkou povídaly. Stejně jako v knížce umírala babička skutečně ve společnosti své rodiny, její nejmilovanější vnouče, Barunka alias Božena, však chybělo.

S ohledem na spor fikce versus realita je nejvíce překvapivý právě nejkontroverznější příběh Babičky, ten o šílené Viktorce. Dívka se měla zakoukat do vojáka s okouzlujícíma očima a utéct za ním. Vztah však nevyšel a VViktorka se měla vrátit šílená s novorozeňátkem v náručí. Dítě pak měla utopit a sama za děsivé bouřky zemřít. Tato postava má opravdu reálný základ. Z historických záznamů lze vyčíst, že vojáci na daném území také byli. Potvrzený ale není důvod jejího návratu, ani to, že opravdu zabila své dítě. Způsob její smrti je také nejistý, přece jen přímý zásah bleskem není tak častý. Kromě toho Němcová nemohla Viktorku poznat jako mladou dívku, protože mezi nimi byl rozdíl 28 let. Umřít pak Viktorka měla ve starším věku 76 let v Červeném Kostelci. (Zdroj:plus.rozhlas.cz)