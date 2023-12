Během druhé světové války se německá ponorka nečekaně potopila nikoliv kvůli nepřátelským silám, ale kvůli poruše toalety. Respektive kvůli kapitánovi lodi, který špatně spláchl. V hloubce to totiž pod tlakem není jen tak. Sám kapitán však bizarní nehodu ponorky U-1206 přežil.

Tato bizarní událost se odehrála na palubě ponorky U-1206, která byla běžným typem plavidla německé armády. Pod vodou nebyla nijak rychlá, takže její největší předností byla její výbava pěti torpédomety. Ano, před jejím potopením ji zasáhla i nepřátelská torpéda, ale definitivní tečku za osudem plavidla udělala kapitánem špatně spláchnutá toaleta. Na palubě bylo tehdy 60 námořníků.

Splachovací mechanismus vyžadoval „maturitu“

Vybavení obdobných plavidel bylo během války mnohokrát upravováno, protože inženýři chtěli, aby plavidla vydržela pod vodou co nejdéle. A právě tomu měla napomoci i nová konstrukce toalety. Ponorka tak již nemusela pro její vypuštění vystoupat na hladinu, ale tento typ záchodu bylo možné vypustit i v hloubce. Ale nebylo to bez rizika: Zařízení na spláchnutí bylo velmi složité.

Kapitán Karl-Adolf Schlitt, který stál u kormidla ponorky U-1206, narazil na nečekaný problém, když se pokusil využít tento nejmodernější záchodový systém. Na rozdíl od tradičních ponorek, které odpad skladovaly v nádržích, jej tato modernější vypouštěla přímo do moře, čímž šetřila místo a hmotnost. Složitý splachovací mechanismus se však ukázal být pro posádku zdrojem zmatku, a kapitána Schlitta nevyjímaje.

Jedinou šancí bylo vynoření. Stalo se osudné

V sérii nešťastných událostí Schlitt, který neznal správný postup splachování toalety, omylem spustil katastrofickou sekvenci. Porucha toalety vedla k tomu, že ponorku zaplavila strašlivá směs mořské vody a lidských výkalů. Problém se ještě zhoršil tím, že tato odporná směs pronikla do bateriového prostoru ponorky a spustila chemickou reakci, při níž se uvolnil smrtící plynný chlór.

Kapitán Schlitt neměl jinou možnost, a tak učinil zásadní rozhodnutí vynořit ponorku na hladinu. Aby toho dosáhl, nařídil vypálit torpéda, která snížila přebytečnou hmotnost plavidla a zvýšila vztlak. Když se U-1206 vynořila z hlubin, stala se kořistí bdělých očí spojeneckých sil hlídkujících na skotském pobřeží.

Kariéru ponorky ukončila toaleta

Vynořené plavidlo se stalo velmi snadným cílem a okamžitě upoutalo pozornost britských hlídek, které neváhaly ihned zaútočit. V zoufalé snaze přežít Schlitt a jeho posádka opustili obklíčené plavidlo. Deset členů posádky tragicky zahynulo, buď v důsledku britského útoku, nebo utonutím, zatímco zbytku hrozilo zajetí jako válečným zajatcům.

Incident, který Britové po zjištění katastrofy způsobené toaletou příznačně nazvali "záchodovým ztroskotáním", se stal bizarní kapitolou námořních dějin. Vrak U-1206 zůstal neobjeven až do 70. let 20. století, kdy na pozůstatky nešťastné ponorky narazili pracovníci podmořských ropovodů. Nešťastný kapitán se po válce vrátil domů a žil až do roku 2009.

close info By geni - Photo by user:geni, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6634487 zoom_in Ona složitě obsluhovatelná toaleta

Příběh o neopatrném spláchnutí toalety kapitánem Schlittem, které vedlo ke zničení celé ponorky, je úsměvnou připomínkou nečekaných a mimořádných okolností, které se mohou odehrát během války.

V análech námořních neštěstí vyniká tato veselá událost jako svědectví o nezvládnuté souhře techniky, lidských chyb a nelítostných mořských hlubin.

