Německé sebevražedné jednotky: Poslední Hitlerův pokus o zvrat války

Letecká jednotka Sonderkommando Elbe se v mnohém podobala japonským kamikaze. Piloti měli za úkol narazit do spojeneckých letounů, a tím zneškodnit jak nepřítele, tak vlastní stroj. Jejich šance na přežití byla mizivá, i když doufali, že se včas katapultují.

V březnu 1945 propuklo v Německu čiré zoufalství. Z nebe pršely americké bomby, zatímco německé armádě zbývala jen hrstka zkušených letců a žalostně málo letounů. Maršál Hermann Göring už nevěděl, jak by Američany odrazil. Zbýval mu poslední plán: vyslat k nebi kohokoli, kdo se mu přihlásí a naučí se aspoň vznést stroj do vzduchu.

Ačkoli šlo o misi takřka sebevražednou, do jednotky Sonderkommando Elbe se téměř okamžitě přihlásilo 2000 dobrovolníků. Jejich pohnutky už neměly nic společného s fanatickým obdivem vůči Hitlerovi, mladí muži se upřímně snažili ochránit své ženy a děti před americkým bombardováním. Prošli krátkým výcvikem a zřejmě si ani neuvědomovali, že letí vstříc jisté smrti.

Většinu z dobrovolníků zachránil nedostatek letounů. Na první a poslední misi se 7. dubna 1945 vydalo jen 180 z nich. Vzhledem k tomu, že proti nim letělo 1300 amerických bombardérů, prokázali obrovskou odvahu hraničící se šílenstvím.

Z výsledku bitvy Göring neměl radost. Němcům se ten den podařilo narazit do 15 nepřátelských letadel, z nichž zcela zničili jen osm. Nejasný je počet obětí zvláštního komanda: podle americké strany téměř všichni zahynuli, zatímco Němci přiznali jen 75 mrtvých. (Zdroj: military.wikia.org)

Sebevražedné akce byly ve strategii nacistického Německa výjimečné. Sám Hitler neměl zájem nechat cíleně zabíjet vlastní vojáky. O sebevražedné letecké jednotce vážně uvažoval jen jednou, když mu tento nápad v roce 1944 vnukla zkušební pilotka Hanna Reitsch.

Hanna Reitsch v r. 1939Zdroj: Profimedia.CZ

Žena mezi letci byla v Německu za druhé světové války mimořádným jevem, zvláště když si pro svou statečnost vysloužila hned dva Řády železného kříže. Hanna Reitsch ve své oddanosti vlasti zašla tak daleko, že pro ni byla ochotna dobrovolně zemřít. Hitlerovi navrhla sestavení zvláštní letecké jednotky, která by fungovala na stejném principu jako kamikaze. Sama se do ní ihned přihlásila slovy: "Tímto dobrovolně žádám o zařazení do sebevražedné skupiny jako pilot. Plně chápu, že vykonávání této funkce bude mít za následek mou vlastní smrt."

Hitler byl ohromen její odhodlaností, ale navrhovanou sebevražednou skupinu nakonec nikdy nenasadil. Hanna Reitsch díky tomu - na rozdíl od něho - válku přežila. (Zdroj: www.history.com)