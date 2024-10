Externí autor 5. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Různá onemocnění štítné žlázy, která se projevují v oblasti krku a hlavy, mohou být pro náš organismus nebezpečná. Je proto potřeba nezanedbat prevenci ani v případě tohoto nenápadného orgánu.

Štítná žláza

Tento důležitý orgán se nachází na přední straně krku, kousek nad ohryzkem. Tvarem vypadá trochu jako motýlek, protože ho tvoří dva propojené laloky.

Produkuje pro tělo podstatné hormony, trijodtyronin a tyroxin; ty regulují srdeční frekvenci, tělesnou teplotu a metabolismus. Pro svoje správné fungování potřebuje jód, který vstřebává z krve.

Většina onemocnění štítné žlázy je čtyřikrát pravděpodobnější u žen než u mužů. Důvodů, proč orgán nefunguje, jak by měl, může být několik.

Mohlo by jít o autoimunitní chorobu, která způsobuje, že tělo přestalo považovat štítnou žlázu za svou součást, považuje ji za cizí těleso, produkuje protilátky a postupně ji ničí. Další variantou je například zánět nebo – což je velmi vážná situace – rakovina.

Rakovina štítné žlázy je vzácná, ale je potřeba včas poznat její příznaky. Když je odhalena včas, zvyšuje to šanci na záchranu pacienta pomocí rychlé léčby.

Když nastanou problémy, lidem obvykle trvá čtyři a půl roku (podle vědců z University of Aberdeen ve Skotsku), než zjistí, co jim opravdu je, než se povede vyloučit rozličné ostatní potíže, na které by příznaky mohly ukazovat. Proto se nemoci přezdívá „tichý zabiják“.

Jestliže je choroba podchycena včas osmdesát pět procent pacientů zvládne žít dalších deset let nebo déle. Proto je správná diagnóza klíčová.

Varovné příznaky

Obecné příznaky, že máte problémy se štítnou žlázou, mohou být například náhlá nevysvětlitelná změna hmotnosti, chronická únava, křehké nehty, padání vlasů, pocit bušení srdce, bolest končetin nebo brnění rukou.

Přímo na rakovinu pak ukazuje bulka, která se objeví ve spodní části krku, bývá tvrdá, pomalu se zvětšuje, ale nebolí, což by svádělo k tomu ji ignorovat. Vždyť komu by se chtělo obíhat doktory, když nám vlastně nic není.

Dalšími prvními symptomy bývají chraplavý hlas, záněty, těžké polykání, potíže s dýcháním, pocit tlaku, případně bolest v přední části krku. To už většinu lidí k lékaři vyžene.

Vzácným, méně známým příznakem, může být i průjem. Nemocná štítná žláza produkuje kalcitonin, který má tento účinek na náš trávicí systém. Někdy jde o projev vzácného druhu rakoviny štítné žlázy, jemuž se říká medulární karcinom štítné žlázy (MTC).

Přitom co se týče diagnózy, tak nejméně agresivní jsou diferencované karcinomy, zejména papilární, zmíněný vzácný karcinom medulární je horší – a nejagresivnější je karcinom anaplastický.

O celkovém průběhu a výsledku nemoci rozhoduje do nemalé míry včasné odhalení problému.

Tedy pokud máte přetrvávající průjem spolu s dalšími varovnými příznaky, určitě navštivte lékaře. S chorobou se dá bojovat, zejména, pokud se ji povede podchytit co nejdříve.

ZDROJE: www.zagreb.info, www.lekarna.cz, www.linkos.cz