Každé znamení má své silné a slabé stránky. A také Achillovu patu. Zjistěte, co je ta vaše a můžete tak předejít rozsáhlejším zdravotním problémům. Některá znamení mají předpoklady ke kardiovaskulárním onemocněním nebo rakovině. Jak jste na tom vy?

Býk

Tvrdohlavý postoj ve spojení s nulovou fyzickou aktivitou tvoří ideální podmínky pro zdravotní neduhy. Podle astrologů vládne znamení Býka krk a hrdlo. Právě tam se kumuluje jejich vztek. Může se projevovat zatuhnutím krku, nebo nachlazením. Kvůli temperamentní povaze by si měli Býci dávat pozor na tlak. Kromě zdravé stravy by lidé ve znamení Býka měli vždy 1-2 hodiny věnovat sportu. Ideální je jízda na kole, běh nebo jogging.

Blíženci

Inteligentní Blíženci jsou ve skutečnosti náchylní k duševním chorobám. Toto znamení by se mělo naučit provádět pravidelnou duševní hygienu. Blíženci by měli zaměřit svou pozornost na svůj nervový systém, ramena, paže a ruce. Kromě psychiky jsou tito lidé náchylní také k potížím s dýcháním a kůží. Odborníci doporučují, aby se zrozenci ve znamení Blíženců věnovali cvičení pozornosti a zklidnění. Ideální je pro ně zařadit do svého života jógu, meditace a dýchací cvičení.

Rak

Raci jsou citliví a emocionální. Je pro ně velmi obtížné dávat najevo své pocity, což ovlivňuje jejich zažívací ústrojí. Odborníci spojují emoční zdraví s trávicím systémem. Duševní rozpoložení tohoto znamení ovlivňuje jeho metabolismus a trávení. Pomůže jim práce s emocemi a vlastní psychikou, a na druhé straně by měli cvičit se zaměřením na břišní oblast. Velkou roli bude hrát i jejich stravování, proto by se měli do budoucna zamyslet nad skladbou svého jídelníčku.

Lev

Lvi jsou extrémně zuřiví, když je zraněno jejich ego. Můžeme sledovat, že většina hrdých a temperamentních znamení může mít problémy se srdcem a krví. Astrologové tvrdí, že Lvi jsou náchylní k silným migrénám, infarktům a problémům souvisejícím s míchou. Výjimkou nejsou ani potíže se zády. Kvůli prevenci by měli Lvi do svého denního režimu zařadit aerobní cvičení. Počítá se i rychlá procházka v parku, nebo sledování oblíbeného seriálu na rotopedu.

Panny

Pečující a pečlivé Panny nejsou stejné, pokud jde o jejich vlastní zdraví. Bez náležitého odpočinku a relaxace jsou Panny náchylné k podráždění žaludku, které se při neléčení může zhoršit až k vředu. Toto znamení astrologové spojují se střevy a trávením. Odborníci Pannám doporučují relaxovat, meditovat a dopřát mysli i tělu dostatek času k odpočinku. Kromě toho by do svého denního režimu měly zařadit také pravidelný pohyb. Například jóga má cviky zaměřené na trávicí ústrojí.

Váhy

Achillova pata Vah je spojena s kůží, nadledvinami, ledvinami a močovým měchýřem. To jsou orgány, které odstraňují odpadní tekutiny. Váhy se snaží zejména o duševní rovnováhu a harmonii, ale odborníci se shodují, že by se měly se stejným nasazením věnovat i své tělesné schránce. Detoxikace organismu je alfa a omega pro tyto zrozence. Pokud zaznamenáte jakékoli příznaky zdravotních problémů ledvin, neotálejte a okamžitě navštivte lékaře.

Štír

Štíři mají sklony k dehydrataci. Proto by lidé v tomto znamení měli pravidelně pít a být stále hydratovaní. Důležité je pít vodu, protože sladké, nebo sycené nápoje by jim nemusely udělat dobře. Velkou pozornost si zaslouží také reprodukční a vylučovací orgány. Lidé ve Štíru by měli být mimořádně opatrní při své sexuální aktivitě. Pokud mají jakékoli pochybnosti, nebo zdravotní problémy, musí okamžitě vyhledat odbornou pomoc. Toto znamení zvěrokruhu je spojováno s plodností.

Střelec

Střelec by si měl dávat pozor na své oči. Neměl by podceňovat potíže se zrakem. Jeho další zónou jsou boky a stehna. Pokud ignoruje příznaky, může mít v budoucnu problémy s kyčlemi, nebo sedacím nervem. Střelci mají sklony ke kožním vyrážkám. Ty mohou mít i ze stresu. Klid a odpočinek jsou pro ně velmi důležité. Bláhodárné pro jejich tělo je plavání. Měli by se též vyhýbat agresivním potravinám a alkoholu.

Kozoroh

Pro Kozorohy jsou slabými místy kosti, kolena, zuby a klouby. Velmi důležitá ja zdravá strava a konzumace potravin bohatých na vápník a potřebné vitaminy. Pravidelné zubní prohlídky by měly být pro tyto zrozence samozřejmostí. Jejich pohybovému aparátu udělá dobře pravidelný sport. Pohyb zacílený na protahování a pomalejší cviky, jako třeba Pilates, jim pomůže vybudovat dobrou fyzickou kondici.

Vodnář

Jedinci ve znamení Vodnáře mají často oslabené dolní končetiny a kotníky. Pravděpodobně se u nich budou vyskytovat výrony, natažení svalů a křečové žíly. Proto by měli své nohy často protahovat a každý večer zdvihnout nahoru a opřít o zeď, aby jim ulevili. Tito jedinci mají sklony k tomu mít slabší krevní oběh, proto budou mít potíže spojené s krevním oběhem. Odborníci Střelcům doporučují cvičení s nízkou intenzitou nárazů, například plavání.

Ryby

Znamení Ryb má své slabé místo v nohách. Lidé tohoto znamení mají také často slabý imunitní systém. Protože jsou Ryby hodně citlivé a empatické, má to souvislost právě s jejich končetinami. Ty totiž nesou spolu s nimi tíhu celého světa. Odborníci jim proto doporučují, aby více meditovali a žili zdravě. Měli by posílit svůj imunitní systém, snížit svou závislost na lécích a relaxovat. Právě toto znamení potřebuje harmonii a klid.

Zdroj: dotyk.cz, timesofindia.indiatimes.com