4. 6. 2024

Někdy se nedaří najít si správného partnera pro život, ať děláte, co děláte. Máte podobnou zkušenost? Možná za to tak úplně nemůžete. Zejména, pokud jste se narodili v jednom z níže uvedených znamení, lepí se na vás samé neschopné existence.

K tomu, abyste potkali spřízněnou duši, potřebujete pořádný kus štěstí. Třeba vám to přijde divné, ale načasování hraje ve vztazích velkou roli. Můžete totiž potkat nejenom správné lidi ve špatný čas, ale také špatné lidi ve správný čas. Podívejte se, které znamení má v tomhle ohledu zkrátka smůlu.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců mají tendenci se neustále zamilovávat do nesprávných lidí. A důvod? Nejsou si tak úplně jistí, co by měli od vztahu chtít. Rádi poznávají nové partnery, milují vzrušující chvilky, kdy se vzájemně poznávají, ale to je asi tak všechno. Na přímou otázku, co si od této partie slibují, vlastně jenom pokrčí rameny.

Ženy Blíženky se obvykle zamilují do chlapů, kteří je vzrušují. A to i přes to, že jinak jsou z kategorie „bad boy“, tedy povahově nestojí za nic a nesnáší jejich rodinu i kamarády. Ony si to holky uvědomují, jenže když on má zase jiné přednosti, že…

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Váhám můžeme jenom závidět jejich malou šťastnou bublinu, v níž je všechno harmonické a krásné. Co už jim rozhodně nezávidíme, jsou jejich růžové brýle, které téměř nesundávají, takže málokdy zjistí, jak se s výběrem partnera zase sekly. Nebo ano, ale to už bývá obvykle pozdě.

Žena Váha chce partnera, který se o ni postará. Před jeho případnými nedostatky, ze kterých později vyplývají značné vztahové problémy, zavírá oči. Protože nesnáší konflikty a nechce se hádat, raději zaujme pasivní polohu.

A když se vztah později rozpadne, Váha sleví ze svých požadavků, místo aby hledala člověka, který pro svazek s ní udělá všechno. Milé Váhy, váš problém tkví v tom, že vždycky skočíte na líbivý obal, pod kterým se ale nachází ničemný obsah.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

O lidech narozených ve znamení Střelce je známo, že si ze všechno nejvíc váží své nezávislosti a svobody. Jsou to takoví ti z kategorie hledám kamaráda s výhodami. Jinak se totiž jejich vztahy nedají nazvat, protože oni sami je rozhodně neberou vážně. Zejména zpočátku.

Žena Střelec se zamilovává nebo spíš randí s nesprávnými muži, protože se ve skutečnosti, a leckdy si to ani ony samy nepřiznají, bojí závazku. Vztah s partnerem, který nestojí za nic, pro ni totiž ve skutečnosti znamená jedinečnou výmluvu – nemusí se zabývat myšlenkou na to, zda jej posunout o level výš a udělat z dotyčného vážnou známost. A důvod? Nedokážou překročit svůj stín...

Když se to vezme kolem a kolem, Střelci si tak úplně nejsou jistí, jestli vůbec nějaký vztah potřebují k životu. A znáte to, co do vesmíru vysíláte, to vám pošle zpátky. V tomhle případě rychloobrátkového partnera...

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Znamení Panny je inteligentní, dokonalé, precizní, analytické. Ovšem pokud jde o lásku, jsou mu všechny tyhle vlastnosti k ničemu. Lidé narození ve znamení Panny jsou přesvědčeni, že nikdo není dokonalý, ale bohužel si tohle úsloví vykládají po svém. Tedy, že si nemohou najít pořádného partnera, protože všichni tak nějak nestojí za nic. Pochopitelně ve srovnání s Pannou.

Místo toho, aby si Panny uvědomily, že ani ony nejsou dokonalé a naučily se milovat protějšek navzdory jeho chybám, snaží se ho napravit. A když jejich úsilí přijde vniveč, samy sebe přesvědčí, že zkrátka na muže nemají štěstí.

Milé Panny, nebylo by lepší své hnidopišské sklony zaměřit třeba na pracovní úkoly? Možná tak zaznamenáte úspěch na více frontách.

