Nenáviděný Viktor Tichonov: Tyran, na kterého si netroufly ani sovětské špičky

Legendární hokejový trenér byl veřejností vnímán jako symbol socialistického sportu, však také šéfoval téměř neporazitelné sovětské Sborné osmdesátých let. Jeho drsné metody byly vyhlášené, snad proto lidé mimo Rusko nad jeho skonem netruchlí tak, jako by tomu bylo v případě jiné legendy.

Jedenáct měsíců v roce být zavřený se spoluhráči na ubytovně, tzv. baze, to by jen tak někdo nerozdýchal. Vždyť to připomíná vězení. Jenže, sovětští hokejisté, pokud chtěli reprezentovat, toto snášet museli. V klubu i národním týmu je vedl Viktor Tichonov!

Tvrdý dril na hranici fyzických i psychických sil udělal v očích hokejové i mimosportovní veřejnosti z tohoto kouče netvora, kterému neprospělo k lepšímu obrazu ani to, že se stal plukovníkem armády SSSR.

Zpocený na koberečku

K tomu ten výraz bez emocí. Ne, ani fanynky nemohly být z chladného komunisty odvázané. Zato nejvyšší politici Sovětského svazu ano. Krom příchodu k reprezentaci mu nařídili také trénovat nejslavnější moskevský klub. „Brežněv tehdy řekl: Tichonov půjde jedině do CSKA. Já zpočátku odmítl, ale když se tato nabídka velice důrazně opakovala, znovu říct ne už jsem nemohl," vzpomínal Tichonov.

Do křížku se „soudruhy nahoře" se pak dostal ještě v roce 1980. Tehdy mu před OH v Lake Placid nařídili nechat v týmu pět starších hráčů, které chtěl tvrdý trenér vyřadit. Sovětský svaz pak také naprosto nečekaně prohrál s americkým týmem poskládaným z univerzitních hráčů a zlato na olympiádě nezískal. Za pár měsíců jel Tichonov s týmem na turnaj (který mimochodem vyhrál) už bez této pětky.

„Zase jsem slyšel: Nedělej to! A tak si mě povolali. Jeden z funkcionářů pak říkal: Tento člověk odmítl nařízení ústředního výboru a udělal správně! Od té doby jsem všechna rozhodnutí dělal sám," vypráví historku, při které se i velký drsňák zapotil.

Odměřený na lidi

Jeho pozice pak byla naprosto neotřesitelná. Vždyť v osmdesátých letech byla jeho hokejová armáda prakticky neporazitelná (v letech 1978 až 1989 CSKA 13x v řadě vyhrálo ligu) a získávala jeden nejcennější kov za druhým i na mezinárodním poli, díky čemuž se drsný diktátor stal legendou. Ať se to západnímu světu líbí, nebo ne!

Vnuk Viktor, který se mimochodem snažil prosadit v zámoří, kam Tichonov vehementně zakazoval hráčům odejít, tvrdí, že měl prostě normálního dědečka. Pamětníci ostře sledovaných soubojů mezi Československem a Sbornou, jak se ruským hokejistům odnepaměti přezdívá, vidí jeho osobu trochu jinak.

„Coby odborník byl stoprocentně oddaný hokeji, ale co se mezilidských vztahů nebo přátelství týče, byl velice odměřený," vzpomíná na trenérského kolegu Luděk Bukač, kterého přitom sám Tichonov kdysi označil za kamaráda.

Slavný lodivod, který stál na střídačce vždy před hráči, v tomto duchu také odpovídal na dotaz, zda své hráče miluje. „Milujete manželku, ne své hráče. K nim chovám jen respekt." Výše zmíněná slova víceméně podtrhují všeobecné mínění o Tichonovovi, které se místy měnilo až v nenávist soupeřů…

V pozdějších letech se proti němu postavily zády dokonce některé sovětské hvězdy. Jenže daleko větší část Rusů ho pokládala a pokládá za boha. A přes jeho tyranské sklony ho nikdy nepřestanou uctívat.





KDO JE…

* narodil se 4. června 1930 v Moskvě

* jako obránce se v roce 1950 stal nejlepším hokejistou SSSR, do reprezentace se ale neprosadil

* jeho trenérská kariéra je protkána řadou úspěchů – doma má osm zlatých medailí z MS, tři z olympiády plus jedno vítězství na prestižním Kanadském poháru

* málokdo ví, že jeho syn Vasilij zemřel po pádu z okna



