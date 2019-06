Jak vypadá letecká katastrofa: Bahía jediná přežila pád obřího Airbusu

V červnu roku 2009 cestovala třináctiletá Francouzka Bahía Bakari se svou matkou na dovolenou na Komorské ostrovy v Indickém oceánu. Zatímco se letadlo blížilo k cíli, tiskla čelo k okénku. Najednou z letadla vylétla a dopadla na hladinu moře. Domnívala se, že okénko asi nechtěně prorazila, a matka jí vynadá, že nebyla připoutaná.

Bahía na sobě neměla záchrannou vestu, neuměla pořádně plavat, a protože byly dvě hodiny v noci, moc toho okolo sebe ani neviděla. Rukama se něčeho zachytila; netušila, že jde o kus trupu airbusu, který se roztříštil o vodní hladinu. Plovoucí vrak ji držel nad vodou po dlouhých 9 hodin. Mezitím se už rozednilo, ale vyčerpaná Bahía si v šoku pořád neuvědomila, co se vlastně stalo, i když kolem ní plavala mrtvá těla a cítila zápach paliva, které se uvolnilo z prasklých nádrží letadla. Myslela si, že z airbusu během letu vypadla, zatímco její matka s ostatními pasažéry bezpečně přistála na Komorách.

Teprve v nemocnici se Bahía dozvěděla, že byla jedinou osobou ze 153 lidí na palubě airbusu jemenské letecké společnosti, kdo přežil katastrofální nehodu. V ten moment se rozvzpomněla, že po pádu do moře slyšela hlasy, které ale postupně utichly. Bahía utrpěla zlomeninu pánve a klíční kosti, popáleniny na kolenou a četné modřiny, jinak byla jako zázrakem fyzicky zcela v pořádku.

Záchranné práce v oblasti ztěžoval fakt, že vláda souostroví Komor neměla k dispozici vlastní plavidla. Na místo nehody byla proto vyslána soukromá loď, která zajišťovala osobní přepravu mezi Komorami a Madagaskarem. Poté, co dobrovolníci vytáhli z vody vyčerpanou Bahíu, tahali z moře už jen ostatky zesnulých pasažérů.

Francie druhý den vyslala pro přeživší dívku vládní speciál, který ji dopravil do pařížské nemocnice. Bahía se tu setkala nejen se svým otcem a sourozenci, ale také s tehdejším prezidentem Nicolasem Sarkozym. Její přežití bylo po celém světě považováno za zázrak. Americký režisér Steven Spielberg chtěl dokonce na základě dívčina příběhu natočit celovečerní trhák, Bahía však jeho nabídku odmítla se slovy, že by byl takový film "příliš děsivý". Uvolila se jen napsat knihu, s jejíž stylizací jí pomohl francouzský publicista Omar Guendouz.

30. června si Francie připomene desetileté výročí tragédie, kterou podle oficiální vyšetřovací zprávy zavinila chyba posádky při přistávacím manévru. Airbus 310-300 společnosti Yemenia mířící z jemenského hlavního města Sana'a do Moroni se zřítil do moře krátce před přistáním. Na palubě bylo 11 členů posádky a 142 pasažérů, z nichž většinu tvořili občané Francie a Komorských ostrovů. Příbuzní obětí se nespokojili se závěrečnou vyšetřovací zprávou a demonstracemi v Paříži poukázali na špatný technický stav jemenských letadel. Společnost Yemenia pod tímto tlakem zrušila všechny své lety do Marseille a přestala provozovat i návaznou linku mezi Jemenem a Komorami.