Zahraniční zdroje uvádějí, že dáma z titulní fotky je italská herečka a zmiňují především její úspěchy, kterých dosáhla v italské kinematografii. Jejím filmovým křtem byla ale role půvabné princezny v naší pohádce. Jiřina Bohdalová v ní za svou roli získala Českého lva. A máme první nápovědu

Do pohádky

Známá česká pohádka je z roku 1993, kdy byla uvedená v kinech, ale Česká televize ji v premiéře odvysílala na Štědrý den až od dva roky později. Scénář napsal na motiv pohádky K. J. Erbena Zdeněk Zelenka, který ji zároveň režíroval. Ve své době patřila mezi nejdražší snímky naší kinematografie.

Zmínili jsme Jiřinu Bohdalovou, přidáme ještě některá další jména. Titulní písničku nazpívala Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Filip Blažek sice nehrál prince, ale coby Matěj si získá srdce i ruku princezny. Ta je jedinou dcerou ovdovělého krále Ctirada (Jaromír Hanzlík). Zápletkou pohádky je sázka dvou postav, kterou ztvárnili Libuška Šafránková a Eduard Cupák.

close info YouTube / YouTube zoom_in Hloupému Matějovi v rodné vesničce všichni říkají Jojo

Ti dva – Rozum a Štěstí se přou, kdo z nich důležitější. Dají rozum krále Ctirada hloupému Matějovi, aby zjistili, zda ho přivede ke štěstí. Do toho se jim připlete zlá Závist a pohádka začíná…

close info YouTube / YouTube zoom_in Rozum a Štěstí dají nešťastníkovi „Jojo“, kterému není z hůry dáno rozum. Z čista jasna je z něho pohledný mladík, který se vydává do světa...

Bezpochyby jste uhádli, že název pohádky zní Nesmrtelná teta. Teď nám zbývá ještě uhádnout „princezničku“.

close info YouTube / YouTube zoom_in Tam, kde láska vládne závist je ztracená…

„Princeznička“

Princezna se jmenuje Pavlínka a její půvabná představitelka pochází z Martina, kde se narodila 29. dubna 1974. Vystudovala Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, krátce studovala i v New Yorku. Na rodném Slovensku ji znají především televizní diváci. Před postavou české princezny Pavlínky si zahrála ve třech domácích inscenacích.

Do italské kinematografie se dostala v castingu, první rolí byla východoevropská prostitutka. Do Itálie se přestěhovala v polovině 90. let a záhy byla obsazena coby Natalie von Oranien do válečného dramatu Princ Homburg (1997), který byl představen na filmovém festivalu v Cannes.

Její průlomovou rolí byla postava chamtivé podnikatelky Irene Ravelli v dramatu Svaté srdce (2005). Za svůj výkon získala všechna významná ocenění italského filmového průmyslu, včetně ceny diváků (více viz galerie).

Dříve než prozradíme její jméno zmíníme, že jednou z jejích velkých televizních rolí je Coco Chanel ve stejnojmenném filmu. Italští televizní diváci ji znají z mnoha dalších snímků i seriálů. Není známá jen ve své nové domovině, ale i v evropské zahraničí a za oceánem.

close info YouTube / YouTube zoom_in Poznali jste ji?

Herečka plynně mluví česky, italsky a anglicky, zvládá ruštinu a francouzštinu. Se svým bývalým partnerem, asistentem režie Alessanderem Casaleem má dvě dcery Leu (2007) a Anitu (2008). Její jméno je Barbora Bobuľová.

Pohádku, hlavní postavy, princeznu Pavlínku s Matějem a úvodní písničku si můžete připomenout na následujícím videu:

