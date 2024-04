Externí autor 2. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečku Barboru Bobuľovou si český divák pamatuje hlavně z oblíbené pohádky Nesmrtelná teta, jako princeznu Pavlínku. Od roku 1995 se ale krásná herečka pohybuje hlavně v zemi fotbalu, pizzy a dobrého vína. Jak se tam dostala a co dnes dělá?

Do slunné Itálie se Barbora Bobuľová dostala jak jinak než náhodou. Studovala ještě na bratislavské univerzitě herectví, když se opodál zrovna odehrával casting na italský televizní film. Bobuľová se tedy vydala točit za hranice, a to do samotné metropole Říma.

Do školy se sice vrátila, nicméně když si ji posléze režisér Marco Bellocchio vybral pro svůj film Princ z Homburgu, rozhodla se v Itálii zůstat. A jak to tak vypadá, udělala více než dobře.

Zpočátku se to může zdát jako sen, ale její začátky nebyly v Itálii vůbec lehké. Jazyk sice uměla, ale měla silný přízvuk a z toho důvodu dostávala primárně role narkomanek a prostitutek z východu. Rozhodla se tedy na své výslovnosti zapracovat, a to jí otevřelo dveře k zásadní roli. Ke které přišla, jak jinak, než náhodou.

Zbavení se přízvuku jak v italštině, tak v angličtině, jí přineslo roli v úspěšném televizním snímku Coco Chanel, kde si zahrála mladou verzi slavné návrhářky. Starší Coco pak ztvárnila americká herečka Shirley MacLaine. „Byla to naprostá náhoda. Přišla jsem na kostýmní zkoušku jiného filmu a vedle zrovna běžel casting na Coco Chanel. S režisérem jsme se potkali na chodbě, povídali si, co děláme, já se žertem zeptala – A proč jste nepozvali mě?“ vypráví v rozhovoru pro web idnes.cz.

Následně Bobuľovou pozvali na kamerovou zkoušku. A roli dostala. „Podobně u Svatého srdce, za něž mi pak dali cenu David, jsem roli dostala místo herečky, co se hádala s režisérem,“ mluví o svém neuvěřitelném štěstí slovenská kráska.

Nezestárla a dietu nedrží

Barboře Bobuľové bude zanedlouho padesát let. Když se na ni ale podíváte, jako kdyby snad ani od doby, kdy hrála princeznu Pavlínku nezestárla. Herečka má dvě děti a stále se udržuje ve formě. Recept na věčné mládí a jak být fit pro své obdivovatelky ale bohužel nemá. „Žádnou dietu nedržím, naštěstí jsem zdědila po předcích dobrý metabolismus,“ krčí rameny, ale v zápětí dodává, že po desáté hodině večer už nejí. Když jde někam s přáteli, dá si maximálně víno.

Díky své píli a odhodlání získala nyní již italská herečka řadu ocenění jako cenu Davida di Donatello, nebo Stříbrnou stuhu a na jihu platí za velkou hvězdu. Kdo by kdysi řekl, že malá Barborka, která se styděla a mezi svými extrovertními spolužáky ve škole spíše zanikala, se jednou usadí v temperamentem nabité Itálii, a ještě se jí bude tak dařit.

Zůstala krásná i skromná, zanedlouho se objeví v českém snímku

Že se princezně Pavlínce nedělá problém proměnit je více než zřejmé na hereččině vizáži. Za několik let vystřídala spoustu účesů – od oslnivé blond, přes ohnivou zrz, až po krátce střižené mikádo nebo vlasy černé jako uhel. Je až s podivem, že všechny tyto looky Barboře nesmírně sluší, což jen podtrhuje její přirozenou krásu.

Ačkoliv by Bobuľová mohla klidně chodit s nosánkem nahoru, do Čech i na rodné Slovensko se ráda vrací. V roce 2014 zavítala jako host na Febiofest a o sedm let později přijela dokonce na natáčení. Film Nikdo mě nemá rád, který půjde do kin až letos je z rukou režisérů a scenáristů Petr Kazdy a Tomáš Weinreba a Bobuľová se v něm objeví po boku Hany Vagnerové nebo Miroslava Hanuše.

Jak už napovídá název filmu, snímek bude o lidech, kteří svým stylem života tak úplně nezapadají do univerzálních představ obyčejných lidí o tom, jak se má žít. „Oba hlavní hrdinové, Sára i Martin, se od okolí odlišují. Navzdory tomu a navzdory svým pochybám jsou ale silnými osobnostmi a nevzdávají se lacino. Jejich úsilí o štěstí přesahuje běžnou každodennost,“ prozradil Tomáš Weinreb pro blesk.cz.

Zdroje: blesk.cz, idnes.cz, marianne.cz