V roce 2045 by mohl být člověk nesmrtelný: Projekt má čtyři fáze

Technologie a nesmrtelnost jdou ruku v ruce

Foto: Profimedia.cz

Fontána mládí, kámen mudrců nebo spasení. Lidé o věčném mládí a nesmrtelnosti sní snad od nepaměti. Dnes se moderní „alchymisté" spoléhají na technologie. Například ruský vizionář Dmitrij Itskov vymyslel speciální projekt, jehož cílem je vytvořit holografické avatary s umělými mozky.

Průměrná česká žena se dožívá kolem 82 let, muži o 6 let méně. Podle předpovědi OSN budou lidé v roce 2050 běžně oslavovat až 86 narozeniny. Někomu však tento čas na světě nestačí. Mezi nadšence dlouhověkosti patří také ruský podnikatel a miliardář Dmitrij Itskov. Založil projekt s názvem Iniciativa 2045, jehož cílem je dosáhnout do roku 2045 kybernetické nesmrtelnosti.

Iniciativa 2045 od roku 2011 sdružuje ruské specialisty z oblasti robotiky, umělé inteligence, nanotechnologií, neuronově-počítačového rozhraní a inženýrství umělých orgánů. Ti se snaží vyvinout technologie umožňující přenos osobnosti jedince do nebiologického nositele, který může žít věčně.

Nesmrtelnost 2045

Co žene mladého vizionáře dopředu? Prý strach, že lidé vyhynou. „Iniciativa 2045 si uvědomuje enviromentální krize. Klademe důraz na duchovnost, kulturu, etiku, vědu i technologie. Globální revoluce učiní z lidstva nejen nesmrtelnou, ale také svobodnou, nezávislou a hravou skupinu." Píše se na oficiální stránce projektu.

Prvním krokem je vytvoření humanoidního robota s názvem „Avatar“. Ten by měl být ovládaný rozhraním „mozek-počítač“. Kopie člověka by tak četla myšleny a posílala informace zpět. Tato technologie měla být dostupná do roku 2020.

Avatar B má deadline v roce 2025. Měl by se stát hostitelem lidského mozku. Jsou dva způsoby, jak toho dosáhnout. Buď se orgán vloží do robota nebo se na umělé tělo transplantuje hlava. „Tyto technologie byly popsány již ve sci-fi. Například v povídce Arthura C. Clarka „Setkání s Medúzou“, píše se na oficiálních stránkách. Že jde hlava transplantovat dokázal sovětský vědec Vladimir Demikhov. Ten se 24krát pokusil sešít dva psi. Tvorové však žili jen pár dní.

Osobnost člověka se nahraje do avataraZdroj: Profimedia.cz

Moderní Prométheus

Tento lidský Frankenstein by měl prodloužit život těm, jejichž biologické tělo je již opotřebované nebo ohroženo nemocemi či úrazy. Miliardář by chtěl technologii použít i na handicapované.

Dalším krokem by měl být Avatar s umělým mozkem, do kterého je přenesena lidská osobnost. První úspěšný pokus o nahrání člověka do počítače byl měl proběhnout do roku 2035. O deset let později by už po světě měla pobíhat poslední verze Avatara. Ten by měl být již hologramem.

„Výhody jsou zřejmé! Jde o úplné vítězství nad stárnutím, nemocemi a smrtí. Technologie avatarů umožní lidem sledovat neomezené možnosti. Povede to k dalšímu evolučnímu kroku. Pokud jde o negativní důsledky naší technologie - budou minimální." Zmiňuje stránka.

Blázen nebo vizionář?

Zdá se, že dvaačtyřicetiletý podnikatel četl Mary Shelley a koukal na seriál Červený trpaslík. To, že projekt neprobíhá podle plánu navíc naznačují sociální média. Na Facebooku je poslední příspěvek z 12. prosince 2021. Na Twitteru z března 2019. Webová stránka byla naposledy aktualizována ještě o rok dříve.

Zdroj: Youtube

I přesto, že si na konečné cíle Iniciativy 2045 lidská populace ještě asi počká, první krok byl již splněn. Futuristický koncept, že počítač nebo jiné přístroje lze obsluhovat myšlenkou, byl již otestován informatiky Masarykovy univerzity v roce 2017.

Zdroje: ru.wikipedia.org, www.em.muni.cz, www.ancient-origins.net, www.2045.com