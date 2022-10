Lidstvo dosáhne nesmrtelnosti v roce 2050, tvrdí vědec. Časem bude dostupná všem

Tereza Malá

Jak vzniká android.

Po elixíru na nesmrtelnost se pídili mnozí vědci a učenci stejně jako po Kameni mudrců. Lidé se snaží najít způsob, jak se vyhnout smrti, zatím neúspěšně, i když věda značně pokročila a brzy se to tu bude hemžit našimi klony. Vědci nyní tvrdí, že nesmrtelnosti bude lidstvo schopné dosáhnout v roce 2050. Ale nebude to jen tak – týká se to jen těch narozených po roce 1970.

Špičkový futurolog doktor Ian Pearson prozradil, kdy je možné dosáhnout nesmrtelnosti: „Pokud je vám méně než 40 let a čtete tento článek, pravděpodobně nezemřete, pokud nedostanete nějakou ošklivou nemoc. Zájemců o věčný život je poměrně hodně. Vždycky tomu tak bylo, ale rozdíl je v tom, že dnes se technologie zdokonalují tak rychle, že spousta lidí věří, že to skutečně dokáží." Futurolog se domnívá, že lidé jsou velmi blízko dosažení schopnosti nikdy nezemřít. Ale je o co stát?

Podívejte se na video:

Metody, jak se stát nesmrtelnými

Už staří řečtí alchymisté se pokoušeli vytvořit "kámen mudrců". A přestože ten dosud nemáme, existuje řada různých způsobů, jak bychom mohli žít věčně. Pokud se tedy dožijeme roku 2050, možná budeme patřit k poslední generaci lidí, která zemře stářím.

Pokud chcete žít věčně, pak máte tři možnosti.

Obnovte si části těla

Tou první je obnovení částí těla za využití biotechnologií a medicíny. Nejrůznějšími metodami tak bude možné neustále tělo omlazovat a obnovovat jeho části. Genetické inženýrství zabraňuje stárnutí buněk, a v budoucnu zde bude asi i možnost nahradit životně důležité tělesné orgány novými částmi.

Již nyní mnoho vědců po celém světě pracuje na vytváření lidských orgánů pomocí 3D tiskáren naplněných živými buňkami. Právě to by jednoho dne mohlo učinit dárce lidských orgánů nadbytečnými.

A že nechcete celý život vypadat na 90? To je jasné, ale kdybyste mohli vypadat jako ve dvaceti, nelákalo by vás to?

Staňte se androidem

Nesmrtelnosti se můžete dočkat také v tělech androidů. Podle Pearsona je tato varianta mnohem pravděpodobnější, protože budeme schopni propojit svou mysl se světem strojů tak dobře, že budeme fakticky žít v cloudu. "Mysl bude v podstatě v cloudu a bude moci používat jakéhokoli androida, na kterého bude mít chuť, k obývání reálného světa." Androida si možná budeme moci najmout i na splátky a nahrát do něj své vědomí. To by vlastně znamenalo, že i když vaše původní těla zemřou, stále byste mohli používat svou digitální mysl - uloženou v počítači.

„Budeme si muset počkat zhruba do roku 2045, 2050, než budeme schopni vytvořit tato silná spojení mezi mozkem a strojem. A náklady budou zpočátku velmi vysoké,“ tvrdí futurolog. Normální a běžně movití lidé si budou muset počkat asi do roku 2080. Pak však bude moci každý získat jakousi elektronickou nesmrtelnost. Navíc bohatí lidé budou mít dokonce možnost mít spoustu různých těl.

Žijte ve virtuálním světě

Třetí možností, jak dosáhnout nesmrtelnosti, je pak žít v počítačové simulaci, ve virtuálním světě, kdekoli na světě na jakémkoli počítači. Mohli byste propojit svou mysl s miliony dalších myslí, mít neomezenou inteligenci a být na několika místech najednou.

No řekněte, stále po tom toužíte?

