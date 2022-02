V budoucnu budou lidé nesmrtelní, stáří je léčitelná nemoc, tvrdí vědci

V budoucnu budou lidé nesmrtelní.

„Smrt je řešitelným problémem." To říkají zastánci tzv. transhumanismu, intelektuálního směru, který se snaží vyvinout dokonalého člověka. Toho by nesužovala ani hloupost, utrpení, nemoci, stárnutí, ani nedobrovolná smrt.

Transhumanisté věří, že člověk je biologickým strojem a technologie mohou všechny jeho problémy vyřešit. „Jednou se ohlédneme a smrt budeme brát za něco barbarského," tvrdí doktor Ben Goertzel, zastánce transhumanismu, jež společně s dalšími kolegy předpokládá, že již v blízké budoucnosti nastane digitální nesmrtelnost.

Ta by měla mít podobu tzv. mind uploadingu. Je to zatím hypotetický proces, při němž by došlo k okopírování mysli, včetně vzpomínek nebo charakterových rysů osobnosti. Následně by se nahrála do zařízení podobnému počítači nebo jakéhokoli těla. Ta již transhumanisté navrhují.

Nesmrtelnost v budoucnosti

To však není jediná cesta, jak dojít k nesmrtelnosti. Další možností je implementace mechanických nebo elektronických zařízení do těla. Operaci podstoupil britský vědec Kevin Warwick a stal se tak jedním z prvních kyborgů na světě. „Mám ve svém nervovém systému 100 elektrod připojených k internetu," chlubí se profesor kybernetiky na Universitě v Readingu v Anglii. Na dálku tak dokáže hýbat robotickou rukou a dokonce také cítí, kolik síly končetina používá.

Operaci postoupila i Warwickova žena. Jejich nervové systémy tak mohou být propojeny a dokáží spolu komunikovat. Vědec věří, že díky technologiím dokážou naše mozky v budoucnosti komunikovat přes širokopásmovou síť.

Neradostná budoucnost?

V důsledku vývoje genetiky a technologií se nyní vyrábí implantáty a náhradní lidské orgány, jež mají prodloužit a zpříjemnit život.

Americký biogerontolog Gregory Fahy z kalifornské firmy Intervene Immune ve své studii uvádí, že se mu pomocí stimulace brzlíku podařilo vrátit biologické hodiny u devítičlenné skupiny dobrovolníků.

Také americký futurolog a jedna z klíčových postav technologického vývoje společnosti Google Ray Kurzweill předpokládá, že od nesmrtelnosti jsou lidé jen krůček. Podle něj budou okolo roku 2024 biotechnologie na takové úrovni, že nanoroboti v krvi budou opravovat poškozené buňky nebo slábnoucí zrak.

Transhumanisté jsou přesvědčeni, že pokud se s technologií nespojíme, jednou nad námi převezme kontrolu. „O člověku v budoucnosti je nutné přemýšlet jako o lidoopech, kteří nás kdysi předcházeli. Neoplakáváme předky, jsme rádi, že jsme se vyvinuli. Tak to bude pokračovat i v budoucnosti," říká doktor Anders Sandberg, vedoucí Future of Humanity Institute při Oxfordské univerzitě.

Snahy transhumanistů jsou často odmítané. Nesmrtelnost by podle kritiků vedla ke ztrátě smyslu života. Bez vědomí smrti by se lidé nesnažili o šťastné bytí a splnění snů. Existence by byla spojená s nekonečnou nudou.

