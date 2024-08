Externí autor 24. 8. 2024 clock 4 minuty

V ideálním světě bychom měli svým partnerům ukazovat jen tu nejlepší verzi sebe sama. Ale znáte to, realita je jiná. Odhalujeme totiž nejen své přednosti, ale ve velké míře i všechny nedostatky. Na některé z nich si dejte opravdu velký pozor! Muži od vás totiž jinak utečou.

Být neustále v nejlepší formě je jednoduše nemožné. Sdílet s někým život, finance a každodenní rutinu může být vyčerpávající a snadno se tak projeví naše stinné stránky. Existuje ale několik typů chování, které by vám měly být zapovězeny, pokud nechcete odradit všechny muže ve svém životě. Clayton Olson, mezinárodní vztahový kouč s dvacetiletou praxí v oblasti mezilidských vztahů radí, čeho se vyvarovat. Tady je sedm typů žen, se kterými nechtějí mít muži nic společného.

Bořitelka

Snaží se ovládat vztah tím, že svého partnera neustále usměrňuje. Vidí se jako „řešitelka problémů“, ale její dobré úmysly se často míjí účinkem. Neustálé poukazování na partnerovy chyby a snaha o jeho kontrolu podkopává jeho sebevědomí. „Připravuje ho o něco, co je pro každého chlapa nesmírně důležité – jeho mužnost,“ vysvětluje Olson.

Matka

Ke svému partnerovi se chová jednoduše mateřsky. Rozmazluje ho, přehnaně se o něj stará, v obchodě mu vybírá oblečení, jak malému dítěti. Zároveň na sebe bere veškerou zodpovědnost za emoční stránku vztahu. Tento přístup má dva zásadní problémy. „Partner se začne bouřit, podobně jako to dělají děti vůči svým rodičům. A navíc není fér, aby žena rozmazlovala dospělého muže. Zpočátku mu to možná nevadí, ale povede to jen k frustraci a hořkosti,“ říká Olson.



Milovnice

Je okouzlující a vždy připravená přivábit muže do své náruče. Má ráda intimitu, svého partnera ovládá především fyzickou blízkostí. Problém je v tom, že takové chování je v podstatě formou manipulace a vydírání. „Pokud partner chce intimitu, musí dělat to, co ona chce. A je jasné, že vztah založený na vydírání nemá dlouhodobou perspektivu,“ shodují se psychologové.

Slečna v nesnázích

Zní to jako pohádka: chlapec potká dívku, zachrání ji a žijí šťastně až do smrti. Může to znít romanticky, ale v reálném životě to funguje jen krátkodobě. „Žena přeci nemůže být vždy v nesnázích, i když to třeba jen hraje, a muž nemůže neustále hrát roli hrdiny. Je to vyčerpávající pro obě strany,“ říká Olson s tím, že nakonec muž začne cítit odpor ke zdánlivé neschopnosti své partnerky.

Svůdnice

Je to ten typ ženy, která svůj vyhlédnutý protějšek svádí, ale vždy se stáhne těsně před tím, než dojde k intimnímu sblížení. Ačkoli občasné koketování může být zábavné, přehnané užívání této taktiky vede k frustraci, protože rychle zevšední. „Přílišné škádlení také buduje bariéru mezi partnery, kterou nemohou překonat kvůli vznikajícímu odstupu.“ On se cítí neuspokojený a nemilovaný, ona zůstane nakonec osamělá.

Účetní

Je posedlá rovností ve vztahu – a to do poslední koruny. Sleduje, kdo za co platí, zná nazpaměť i výpatní pásku svého partnera. Jenže vztahy nejsou obchodní transakce, měly by být zdrojem potěšení. „Pokud jsou vnímány pouze jako finanční výměna, intimita a láska se stanou vedlejšími oběťmi,“ varuje Olson.

Princezna

Když žena hraje roli „princezny“, záleží jí hlavně na tom, aby byla zbožňována a stavěna na piedestal. Jednoduše řečeno, chce se vdát za muže, který ji bude vnímat jako trofej. Ženy, které přijmou tuto roli, nejen že okrádají partnera o možnost skutečného štěstí (protože jejich vztah je povrchní a vhodný maximálně pro fotky na Instagram), ale také samy sebe připravují o šanci na opravdovou lásku.

Zdroje: www.yourtango.com, womenwithalpha.com