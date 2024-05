Externí autor 6. 5. 2024 clock 3 minuty

Patříte ke znamením zvěrokruhu, která ráda pomáhají druhým, aniž by přitom myslela sama na sebe? Pozor na to, abyste svou pomoc bližnímu nepřehnali na úkor vlastního fyzického i psychického zdraví. Víc než kde jinde, tady platí, všeho s mírou.

Vždy ochotně pomáháte ostatním a nechcete za to žádnou adekvátní pomoc? Víte, že se mohou vyskytnout jedinci, kteří vaši dobrosrdečnou a nezištnou povahu rádi zneužijí? Na druhou stranu, je třeba říci, že v tom nejste sami. Pro druhé by se rozdala i následující znamení zvěrokruhu.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Milí Raci, jste skvělí přátelé, ke kterým se my ostatní můžeme vždy přijít vyplakat na rameno. Vyslechnete nás ve chvíli, kdy máme tichou domácnost a potřebujeme někomu sdělit, jak nás partner či partnerka štvou. Postaráte se o nás materiálně, tedy uvaříte nám večeři, i kdybychom přišli třeba v deset večer.

Vaše citlivá a pečující povaha odhadne ještě dřív, co my sami potřebujeme, než to dojde nám. V určité chvíli jste jediní, kteří s námi jedou na stejné vlně, což je zejména v nijak radostných chvílích života nesmírně povzbuzující.

Jenže rovněž musíme upřímně dodat, že bychom vás doma nechtěli. Často to totiž s péčí o druhé přeháníte do té míry, že zapomínáte sami na sebe. I vy někdy potřebujete vypnout a starosti, se kterými se vám svěří ostatní, hodit za hlavu. Myslete na to, že jít za hranu svých psychických a fyzických možností může být v určitém momentu až zdraví ohrožující. A pomůže pak někdo vám?

Býk 21. 4. – 21. 5.

Zrozenci ve znamení Býka, my dobře víme, že naše problémy a úkoly pro vás představují doslova výzvu. Jste připraveni k jejich řešení doslova z minuty na minutu. Vyslechnete nás v kteroukoli kteroukoli denní či noční dobu a je jedno, jestli jste se právě vrátili ze služební cesty a potřebujete se vyspat nebo jenom brzy vstáváte, abyste se připravili na poradu.

Ochotně nás vezmete do restaurace na jídlo, na výlet, za kulturou a to vše děláte na úkor svých vlastních potřeb. Vaše jedinečnost spočívá v tom, že jednou z vašich priorit je, aby se vašim blízkým dařilo dobře.

Myslete na to, že je třeba pečovat nejenom o nás ostatní, ale také o sebe. Určitě si ve svém nabitém programu uděláte alespoň jednou týdně čas pro sebe. I kdybyste měli jenom relaxovat, třeba s knížkou v posteli, nechat odpočinout svou samaritánskou povahu se rozhodně vyplatí.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Možná právě teď někoho napadlo, Vodnář a nápomocný? Je to tak. Na rozdíl od předchozích dvou znamení se ale Vodnáři spíš angažují ve veřejně prospěšných činnostech. Jinými slovy, Vodnář s vámi nepojede na výlet, dovolenou k moři či kamkoli jinam, jelikož se chystá konat dobro ve jménu lidstva.

Zkrátka, místo výletu zamíří do psího útulku, kde slíbil, že bude venčit pejsky, ale také může balit, protože letí do himalájského kláštera dobrovolně učit děti, anebo právě míří na pochod za dobrou věc.

Co k tomu říct, milí Vodnáři. Je hezké, že se snažíte, aby byl svět lepším místem k žití, ale neměli byste přitom zapomínat sami na sebe. Myslete na to, že po celoroční dřině by vám alespoň týdenní dovolená kdekoli u vody prospěla. Nemluvě o tom, že srovnat si životní priority při polehávání na pláži také není zcela od věci.

