Ne vždy se vztah vydaří podle našich představ. Někdo pokrčí rameny, mávne rukou a jde o dům dál. Dalšího takový konec doslova vykolejí. Pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení, nešťastná láska vás bolí víc než ostatní. Podívejte se, jak na tom jste.

Téměř každý zná ve svém okruhu přátel člověka, který se neustále nešťastně zamilovává. Možná jste to dokonce vy, kdo si s partnerem nikdy pořádně nerozumí a po čase si zklamaně uvědomíte, že to zase není ono. Když už vztah musí skončit, důležité je si ten konec příliš nebrat k srdci. Není to zdravé. Níže uvedená znamení horoskopu to ale neumí...

Rak (22. 6. - 22. 7.)

O Racích je známo, že to jsou pořádné „cíti“. Až niterně vnímají náladovost druhých i jejich negativní reakce. Neumí si poradit s konflikty a hádkami. Pokud se partnerův přístup vůči Rakovi změní, ten se spíš stáhne, nic neřeší a jenom se trápí. S Raky se to má totiž tak, že jsou až příliš zaměřeni na negativní věci a rádi si dělají starosti i v případech, kdy je to zcela zbytečné.

Pro druhé, a především pro partnera či partnerku by se rozdali. O to víc je pak bolí, když jejich snaha není patřičně oceněna, nebo se protějšek dokonce sbalí a jde jinam. Nutno dodat, že Raci sázejí spíš na pocity než rozum.

Když je jim ublíženo, křivdu si dlouho nesou v sobě. Dokonce ji přenášejí různými způsoby i do nového vztahu, což se může projevovat například tím, že bývají zpočátku velmi rezervovaní. Proto, milí Raci, zkuste spíš vnímat hlavou než srdcem. Možná vás pak nevydařené vztahy nebudou tolik bolet.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby jsou velcí snílci, zejména, co se týká lásky. S někým se seznámí a hned druhý den se vidí, jak s protějškem kráčejí k oltáři. Právě tenhle přístup jim často působí zklamání, díky kterému dopadnou tvrdě na zem. Rádi zapomínají na to, že dokonalí partneři žijí ve světě fantazie a v realitě, kam se tak neradi vracejí, se to má s láskou trochu jinak.

Z výše uvedeného je jasné, že spousta Ryb to nemá v lásce snadné. Na jednu stranu touží po partnerské náklonnosti a ke svému protějšku velmi rychle přilnou. Na druhou stranu ale nejsou příliš ochotné se otevřít. Druzí pak mají problém pochopit jejich složitou duši.

Milé Ryby, je hezké, že se dokážete zamilovat. Chce to ale vůči sobě ještě dávku upřímnosti a mantru, která praví, že nikdo není dokonalý. Ostatně, i vy sami nejspíš máte do stoprocentního partnera či partnerky daleko. Začněte používat slovo kompromis a uvidíte, že to s láskou nebude zas až tak špatné.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Společenský motýlek Blíženec je ozdobou každé společnosti. Vždy usměvavý, komunikativní, inspirativní a vždy mající co říct k věci. Vypadá to, jako by mu všechno v životě vycházelo. Problém je ale v tom, že díky své rozpolcenosti se občas nedokáže rozhodnout, co vlastně chce. A jedním z těchto témat je u něj i láska.

Blíženec se totiž zamiluje na první pohled. Jeho city vzplanou a téměř okamžitě ví, že on je Pan božský či ona Ta jediná. Vnímáte nastupující problém? Totiž, jak rychle si přelétavý Blíženec někoho oblíbí, tak rychle o něj ztratí zájem, protože se v jeho okruhu objevil někdo nový, a ještě zajímavější. A co kdyby byl lepší, že?

Milí Blíženci, abyste se z tohoto začarovaného kruhu neustálého zamilovávání se do nesprávných osob vymanili, zkuste v otázce lásky zachovat chladnou hlavu a na nové známosti se dívat s odstupem. Pro vás totiž není nešťastná jedna láska, ale všechny, což je dlouhodobě neudržitelný problém.

