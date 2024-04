Nebaví vás dotazy vašich blízkých, zda už jste si konečně někoho našla? Už vám kamarádky nevěří, že si užíváte single života, a snaží se vám vnutit seznamku nebo svého kolegu z práce? Možná patříte ke znamením zvěrokruhu, která nemají štěstí v lásce.

Každá žena touží po tom, potkat toho pravého. Některé dámy ho skutečně potkají a žijí po jeho boku život jako z pohádky. Jiné ale zažívají jednu velkou noční můru, protože se zdá, jakoby na ně Amor úplně zapomněl. Které nešťastnice se snad nikdy nedočkají vysněné lásky?

Blíženci 22. 5. až 21. 6.

Ženy narozené ve znamení Blíženců jsou známé svou vášní a nadšením, zejména když se zamilují. Věří, že jejich láska je trvalá, ale realita může být zcela odlišná. Jejich vyvolený může buď nechtěně odmítnout jejich lásku, nebo ji zneužít, což končí vždy stejně, zlomeným srdcem a slzami.

Je důležité, aby tyto ženy na sobě vědomě pracovaly a nebyly tak naivní. Když se naučí vidět svět realisticky, budou mít šťastnější život. Muži často zjišťují, že ženy Blíženců jsou dobrosrdečné a ochotné obětovat se pro svého partnera.

Pak je pro mnoho pánů těžké tuto možnost nezneužít. Jejich citlivost a křehkost mohou být přitažlivé, ale je důležité posílit jejich psychiku a sebevědomí. Dopřejte si radost, zvedněte si náladu něčím novým a ukažte svou krásu, která je ve vás.

Váhy 23. 9. až 23. 10.

Ženy narozené ve znamení Vah jsou spíše jako ty klasické staré babičky, které sedí s kočkou na klíně u okna a sledují dění venku. Mladší generace Vah zase tráví hodiny u telefonu se svými přítelkyněmi a povídají si o všem možném.

Pro ně je život převážně o rozhovorech s přáteli a hledání toho pravého muže, což je však pro ně obtížné kvůli jejich neustálé nerozhodnosti. Tyto ženy přehlížejí signály i zřejmé nabídky schůzek od potencionálních nápadníků.

Amor jim mnoho lásky v životě nedopřál. Většinou jim to ale nevadí, protože mají dostatek přátel. Jsou ale dny, a zejména noci, kdy by rády měly někoho, kdo by je objal. Bohužel se to často nedaří a ženy ve znamení Vah mohou strávit většinu svého života bez opravdové lásky.

Vodnář 21. 1. až 20. 2.

Ženy narozené ve znamení Vodnáře jsou živé romantické povahy, které se nechávají unášet proudem života a netrápí se drobnostmi. Mají své pochybnosti ohledně lásky a muže vidí spíše jako objekty své touhy. Jinak se netrápí zbytečnostmi a žijí si svým vlastním životem.

Občas však pocítí touhu po spojení s někým jiným, avšak po několika týdnech vztahu si uvědomí, že to není to pravé. Vodnářky příliš nekladou důraz na svůj vzhled a preferují přirozenost, což v dnešní době nemusí být oceněno mnoha muži.

Nevěnují mnoho pozornosti módě nebo líčení. Občas se setkají s někým, kdo ochotně splní jejich intimní touhy, ale to je zpravidla vše. Tyto dámy vlastně ani nevyhledávají vážné vztahy a nehodlají v tom nic měnit.

