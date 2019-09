Jaroslava Obermaierová chtěla zemřít kvůli lásce. Život jí zachránila Galatíková

O tom, že ani krása a sláva člověku štěstí v lásce nezaručí, se ve svém životě přesvědčila sympatická herečka Jaroslava Obermaierová (73). Její zkušenosti byly tak krušné, že raději zůstává dlouhá léta sama a nikoho k sobě už nehledá. Proč na muže zanevřela?

O blonďatou hvězdu se v dobách jejího mládí zajímala řada mužů. Ale jak to tak bývá, ne každý jí byl po chuti. A protože je Amor bůh vrtošivý, vystřelil šíp zrovna ve chvíli, kdy hleděla do očí příteli své kamarádky Věry Galatíkové. Dotyčný muž prý vypadal jako americký herec Steve McQueen a Jaroslava Obermaierová se do něj nešťastně zamilovala.

Nedala na sobě nic znát, aby kamarádku nezradila. Ale když se jí pak Věra svěřila, že se chce s přítelem rozejít a neví, jak mu to má říct, Jaroslava jí s nadšením s rozpačitou situací pomohla. Český "McQueen" přešel plynule do její náruče a zdálo se, že půjde o lásku až za hrob. Jenomže po dvou letech ji milenec náhle opustil.

"Trochu jsem to nezvládala. Spolykala jsem prášky na spaní, chtěla jsem se zabít," přiznala s odstupem času herečka. Naštěstí však při ní stála její věrná kamarádka Věra Galatíková, která ji donutila prášky vyzvracet. Zachránila jí tak život.

Pět let pak Jaroslava chodila se starším kolegou Michalem Pavlatou, jehož hluboce obdivovala až do jeho smrti. Kvůli velkému věkovému rozdílu mu však nedokázala být věrná. "Měl jsem parohy, které se téměř dotýkaly hvězd. Dodnes jsme ale přátelé," vysvětlil Pavlata na sklonku svého života.

Jaroslava žila divadlem a rodinný život vlastně ani neplánovala. Bylo jí 34 let, když náhle otěhotněla s náhodnou známostí. Aby dítěti neupřela otce, za dotyčného muže se provdala. Z manžela se však vyklubal příživník, který se od ní nechal živit a pracovat se mu nechtělo. Navíc hodně pil a zadlužoval se. Občas si něco přivydělal jako taxikář, ale většinu rodinných výdajů i dluhů musela platit Jaroslava. Když pochopila, že si ji vzal jen pro peníze, zažádala o rozvod.

Od té doby je herečka raději sama a muži v jejím životě nemají místo. Výjimkou je syn Jaroušek, který je k matce silně citově připoután a dodnes u ní bydlí. Kvůli lehké mentální retardaci je závislý na její péči a vlastní rodinu zřejmě nikdy nezaloží. "Rozhodně mám obavy, co s ním bude, až tu jednou nebudu," říká starostlivá Jaroslava, která kvůli synovi v posledních letech zvolnila pracovní tempo, aby se mu mohla více věnovat.