3. 8. 2024

Je můj partner ten pravý? Co když nám to společně nevyjde? Jak se asi zachová? Znamení zvěrokruhu ovlivňují podle astrologů náš život víc, než si myslíme. „A díky tomu nám mohou také napovědět, jak se vás vztah bude vyvíjet a na co si dát pozor,“ tvrdí indický astrolog Pandit Jagannath Guruji.

Zvěrokruh, rozdělený do dvanácti znamení, fascinuje lidstvo už od pradávna. Každé z nich nese jedinečné vlastnosti a symboliku, ovlivňující osobnost i osudy těch, kteří se pod ním narodili. „A samozřejmě ovlivňují i způsob, jakým přistupujeme k lásce a vztahům,“ říká Guruji. Několik z nich má ale takové vlastnosti, až to astrology zaráží. Vybírají si špatné partnery, jejich vztahy se často hroutí. „Právě porozumění vlastnímu znamení zvěrokruhu a znamení vašeho partnera vám může pomoci ovlivnit vzestupy a pády vašeho vztahu,“ dodává astrolog. Tady jsou ti, kteří by si ve vztazích měli dát obzvlášť pozor. Beran (21. 3. – 20. 4.) Beran je známý svou odvážnou, dobrodružnou a sebevědomou povahou. Ve vztazích je ale divoce nezávislý a může mít problémy se závazky. Proto se ho každý partner pokouší co nejdříve zkrotit, někdy to však může hraničit až s extrémní žárlivostí. Vztahy Beranů tak často končí rozchodem. Jenže ti je moc nezvládají! Jako mávnutím proutku se promění ve vzteklé malé dítě, které buší pěstičkami do země a křičí, že to není fér. Všechnu zradu a smutek tak jednoduše přetaví do vzteku a uštědřují svému okolí jednu ránu za druhou. close Magazín Jaké zaměstnání je pro vás nejvhodnější podle horoskopu: Najděte si své znamení a zjistěte to! Lev (23. 7. – 22. 8.) Dramatická a sebevědomá osobnost, doslova ohnivé znamení. Připomíná vám to něco? Lvi ve vztazích touží po pozornosti a obdivu, který leckdy působí až sobecky. Sice jsou pak vřelými a velkorysými partnery, ale málokdo jejich sebevědomí unese. Životem tak většinou proplouvají sami, případně jim hledání protějšku, který by jim toleroval jejich zlozvyky, zabere pěknou řádku měsíců i let. A když už si ho najdou, partner bývá velmi podobný – sobecký, toužící po pozlátku. Lev to však nepozná a sám od sebe by se nikdy nerozešel – když ale dostane kopačky, první reakcí bývá naprostý šok: „Já jsem tak skvělý, jak mě mohl nechat? Jak se o mně mohl přestat zajímat?“ Ohnivé znamení je pak zničené a nebojí se svoje utrpení a ztrátu ukazovat všem kolem. Otrká se ale velmi rychle a začíná další lov… Býk (21. 4. – 21. 5.) Je známý svou praktičností, oceňuje bezpečí a nemá rád změny. A to je u Býků největším kamenem úrazu. „Jejich tvrdohlavost je může činit neflexibilními a často se jim to vymstí,“ popisuje astrolog Guruji. Potřebuje se partner přestěhovat kvůli práci do jiného města? Přes to nejede vlak! Nejdřív tichá domácnost, pak hádky a nakonec rozchod, kdy se uzavřou do sebe a budou se z něj dlouho vzpamatovávat. Rozchod s Býkem je navíc natrvalo, své názory a rozhodnutí nemění! Býci mohou sice být spolehlivými a věrnými partnery, ale k tomu potřebují hlavně stabilitu a klid. Jenže – není to pak trochu nuda? Jejich partneři tak až váhavou povahu těžko nesou a často dělají Býkům naschvály různými nečekanými plány. close Magazín Narodili jste se v tomto znamení. Pozor! Srpen bude znamenat zásadní zvrat ve vašem životě Štír (24. 10. – 22. 11.) Štír je asi nejkomplikovanější znamení zvěrokruhu. „Je sice nadaný mimořádnou vůlí a energií, ale také nejméně srozumitelný, nejméně pochopitelný. A navíc tajnůstkář,“ shodují se astrologové. A právě tendence držet si tajemství a nečitelná povaha mohou způsobit konflikty ve vztazích. Partneři Štírů se tak po čase mohou stát silně žárlivými. Kontrola mobilu? Doručené pošty? Historie internetového prohlížeče? To je jen slabý odvar toho, co se ve štíří domácnosti děje. Pokud už je strhne temný proud rozchodu, bývají to ale naopak oni, kdo je okolím odsuzován. Pustí totiž ze řetězu všechny své negativní stránky a jsou schopní napáchat nepěkné činy, které všechny překvapí. Zdroje: www.financialexpress.com, www.prozeny.cz

