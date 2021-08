Nešťastné lásky prezidenta Husáka: První žena ho zradila, druhá tragicky umřela

Gustáv Husák reprezentoval Československou socialistickou republiku. V osobním životě byla ale smutným mužem.

Foto: Bundesarchiv / Creative Commons / CC-BY-SA 3.0, https://tldrlegal.com/license/creative-commons-attri

Gustáv Husák, poslední československý komunistický prezident, vystupoval navenek jako člověk bez emocí. Byl velmi chladný, své city dobře skrýval. Důvodem mohla být i skutečnost, že zatímco své komunistické ideály bezhlavě následoval za každou cenu, v lásce se štěstí nedočkal.

Zdroje: www.idnes.cz, www.blesk.cz, www.sme.sk

Manželky prezidentů jsou v dnešní době stejně známé, jako jejich manželé, některé dokonce ještě známější a populárnější. Stojí svým mužům po boku, když blýskají fotoaparáty, jsou terčem obdivu nebo kritiky, hodnotíme jejich róby a vystupování. Zkrátka i ony reprezentují zemi, její hodnoty a společensky se angažují.

První manželka Magda mu byla nevěrná, přesto prameny tvrdí, že byla jeho životní láskou. Druhá manželka, Viera, zase nepřežila pád vrtulníku, což Husáka skutečně velmi zranilo. Právě Vieřina tragická smrt jej velmi poznamenala a změnila, jak hluboce se ho dotkla.

Jakou anekdotu zrovna asi odvyprávěl Gustáv Husák Fidelu Castrovi?Zdroj: Profimedia.CZ

Magda nevydržela čekat devět let

Gustáv Husák před veřejností tajemství své nešťastné lásky skrýval. Nechtěl, aby národ zjistil, že jeho životní láska Magda, tedy jeho první žena, jej podvádí se známým hercem. Divadelní režisérka Magda Lokvencová byla velmi krásná a neméně úspěšná. S Gustávem se znali už z doby studií a pak se vzali. I když byl její manžel během vykonstruovaných komunistických procesů zatčen a uvězněn, odmítala se rozvést a snášela mnohé, včetně perzekuce. Když Husáka odsoudili, s Magdinou divadelní kariérou byl konec. Mladá žena se náhle ocitla sama, s dvěma syny a bez práce. Čekat devět let na Gustáva, coby na partnera a milence, nevydržela: Když byl Husák v roce 1960 po devíti letech ve vězení konečně propuštěn, provalilo se, že jeho manželka měla milostný vztah s hercem Ctiborem Filčíkem, hvězdou Jánošíka či Kapitána Dlabače. Jejich manželství tak skončilo rozvodem, přestože spolu měli dva syny. Magda, tehdy již nemocná, předčasně zemřela v roce 1966 v necelých padesáti letech.

„Bohužel, devět let, které strávil v kriminále v odloučení, sehrálo svoje,“ vzpomínal bývalý premiér Lubomír Štrougal. „Filčíkovi byl na jednu stranu vděčný, protože se během jeho pobytu ve vězení postaral o jeho dva syny. Svým způsobem byl spíš než rival osobní přítel rodiny. Na druhé straně to byl zásah, který nemohl a priori přijmout. Byl jsem tehdy asi jediný, s kým o těchto věcech občas mluvil. Trojúhelník Gusto nepřijal. Bylo to osobní zklamání a dlouho to řešil. Nakonec se ale rozvedl,“ dodával Štrougal.

Hrob druhé Husákovy manželky VieryZdroj: Kelovy - Own work / Creative Commons / Public Domain, https://creativecommons.org/publicdomain/

Vieřina tragická smrt Husáka zlomila

Druhou Husákovou ženou byla Viera, rozená Čáslavská. Sama vystudovala práva a za okupace se aktivně zapojila do Slovenského národního povstání. Byla to inteligentní, kultivovaná, vzdělaná žena. Po válce se vydala na dráhu novinářky, uměla výborně francouzsky, německy a anglicky.

Ani Gustáv nebyl jejím prvním manželem - měla za sebou neúspěšné manželství a s Husákem začala chodit ještě v době, kdy byla formálně vdaná. Přestože se Husák do druhé svatby vůbec nehrnul, nakonec se přece jen v utajení a téměř z donucení oženil. V té době bylo nemyslitelné, aby vysoký stranický funkcionář žil v nelegálním svazku, a tak jej do sňatku tlačil i sovětský stranický šéf Leonid Brežněv.

Po svatbě Husák pracoval a žil v Praze, zatímco Viera v Bratislavě: Sice si každý večer telefonovali a ona k němu každý pátek létala na víkend, nicméně to nebylo manžsltví jako z pohádky.

Bohužel i Viera zemřela tragicky. Letěla vrtulníkem do bratislavské nemocnice kvůli zlomené ruce. Při pobytu v bardejovských lázních si při pádu naštípla ramenní kost a lékaři trvali na převozu do Bratislavy, ačkoli rutinní zákrok mohli udělat i na místě. Pilot ignoroval špatné povětrnostní podmínky a vrtulník se zřítil. Vieře bylo pouhých 54 let.

Podle historika a spisovatele Michala Macháčka tragická událost Husákem otřásla a změnila ho. Z energického muže, který se pouštěl do politických bitev, se stal apatický, rezignovaný člověk, konzervátor současného stavu. „Lidé, kteří mu byli nablízku, říkali, že už to byl jiný Husák než před tím,“ píše Macháček.