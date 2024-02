Proč se hodné ženy ocitají ve vztazích se špatnými muži? Důvody mohou být různé, protože je přitahuje určitý typ osobnosti, mohou být nechtěně lapeny, nebo čelí osamělosti. Ať už je důvod toxického vztahu jakýkoli, většinou v něm uvíznou ženy v těchto znameních zvěrokruhu

Často jsme svědky příběhů, kdy se žena nachází v nezdravém vztahu s nesprávným mužem. Takový partner jim nemůže nabídnout to, na čem je zdravý harmonický vztah postaven.

Základním problémem je, že muž nechce, nebo není schopen dát své vyvolené to, co potřebuje. Tento paradox někdy vzniká z nesouladu očekávání, životních hodnot nebo představ o společné budoucnosti.

Některé ženy si vybírají špatné muže kvůli jejich určitým atraktivním vlastnostem. Často je muž v roli zachránce, který jí pomůže z určité situace. Tím svou partnerku získá.

Dalším důvodem je zažitý vzorec výběru partnera z minulosti. Někdy se také stává, že muži skrývají svou pravou tvář. Astrologie však říká, že některé ženy mají v závislosti na svém astrologickém znamení tendenci přitahovat takové nesprávné muže.

Beran - vášeň a nezávislost

Ženy narozené ve znamení Berana vyzařují vášeň a nezávislost, což k nim přitahuje určitý typ nevhodných mužů. Jsou to odhodlané dámy, které jsou magneticky přitahovány k pánům, kteří v nich vzbuzují jakousi soutěživost. V honbě za vášnivou láskou mnohdy překračují vlastní hranice.

Ztrácí tak rovnováhu mezi vášní a respektem. To, co je zprvu tolik přitahovalo, je po nějaké době začne ve vztahu ničit. Partner, kterého si našly, je totiž příliš nezávislý. Nebere na ni vůbec ohledy a chová se, jako by byl single. Svou vášeň začne tento vyvolený projevovat v jiné ložnici.

Blíženci - zvědavost a komunikace

Blíženci jsou zvědaví a otevření všemu novému. Dámy v tomto znamení zrozené dokážou dát šanci komukoli zajímavému, kdo se jim přimotá do života. Nesnáší totiž stereotyp a nudu, proto potřebují neustále novou stimulaci. Zrozenkyně v Blížencích jsou zvědavé a to je žene do neznáma.

Komunikativní a láskyplné ženy se střemhlav vrhají do nejistých vztahů, které už z počátku vypadají složitě. Problém bývá právě v komunikaci, a tak má tato žena pocit, jakoby mluvila úplně jiným jazykem než její vyvolený. Špatný výběr přítele jí pěkně komplikuje život a plány.

Váhy - harmonie a láska

Elegantní Váhy sní o harmonických vztazích, ale někdy si vybírají partnery, kteří je naopak velice stresují. Jejich nerozhodnost je mnohdy přivede do vztahu s někým úplně nevhodným. Jakoby podaly tomuto muži prst, a on je najednou vede za ruku a táhne je za sebou životem.

V takovém vztahu neexistuje rovnováha ani láska. Těmto dámám chybí právě to, po čem nejvíce toužily. Toxický partner využije jejích největších slabin, aby se vnutil k ní do života. Řeč je právě o přílišné otevřenosti, naivitě a nerozhodnosti. Než se stačí zamyslet a zvážit všechna pro a proti, je už dávno lapena.

Ryby - soucit a romantika

Ryby jsou nejnaivnějším znamením zvěrokruhu, a právě proto i nejohroženějším druhem. Tyto ženy jsou soucitné, empatické a romantické. Pokud mají pocit, že muž, kterého právě potkaly, by mohl být jejich vysněným princem, dají mu všechno. Bezmyšlenkovitě se nechají unášet proudem lásky.

Jejich přirozený sklon k sebeobětování jim do života přitahuje právě muže na scestí, kteří na nich parazitují. Silná touha zachraňovat druhé je vede do těch nejvíce toxických vztahů, které je ničí, protože Ryba za svou péči a lásku, nedostane vůbec nic. To jí brzy zlomí srdce.

