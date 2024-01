Někteří lidé vypadají na první pohled opravdu nepříjemně. Tváří se nepřístupně, nafoukaně a arogantně. Pouhým pohledem vytvářejí kolem sebe neprostupnou zeď. Kdo by se s nimi chtěl bavit? Intuitivně se jim sice ostatní vyhýbají, ale možná jsou to ve skutečnosti docela milí lidé. A možná ne.

Každý máme kolem sebe nějaké sympaťáky, kterým stačí pouze vstoupit do místnosti a všechny si hned získají. Jejich milá tvář je předurčuje k tomu mít spoustu přátel. Zatímco někdo jiný nemá tak vstřícnou tvář a lidé si o něm často myslí, že je to nepříjemný člověk. Možná okolí soudí takhle nekompromisně právě vás. Víme, která znamení zvěrokruhu mají tendenci působit na druhé nesympaticky.

Beran (21. 3. až 20. 4.)

Obezřetný tvrdohlavec

Na první pohled působí toto znamení často nesympaticky, protože je obezřetné. Tvrdohlavý Beran si pevně stojí za svým názorem, a abyste ho přesvědčili, musíte mít opravdu dobře podložené argumenty. Pokud si však také umíte stát za svým a obhájit si svůj postoj, získáte si Berana na svou stranu.

Navíc si vás bude vážit a možná z vás budou dobří přátelé. Je možné, že si ale s rázným rohatcem nesednete. Zrozenec v Beranu vám dá jasně a bez okolků najevo, kdo má navrch. Pozná totiž falešné lidi na sto honů. Můžete očekávat aroganci a zákeřné chování. Když mu ublížíte, čekejte, že pomsta bude sladká. Pro něj.

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Jeho veličentsvo

Lvi jsou rádi obdivováni a ze své královské pozice si dovolí ledacos. Platí pro ně rčení, co na srdci, to na jazyku. Toto znamení je upřímné, a to i v situacích, kdy se to příliš nehodí. Mohou na lidi působit arogantně a nesympaticky. Nemyslí to špatně, ale má se přece říkat pravda.

Proto se s nimi ostatní nechtějí příliš bavit. Bojí se vlastní újmy. Pokud se jen tak z něčeho nezhroutíte a unesete odlišný názor, můžete být se Lvem dobrými přáteli. Nikdy se spolu nebudete nudit. Ale pozor, tajemství jim raději nesvěřujte, protože ho udržet neumí.

Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Mrzutý sólista

Střelci působí na první pohled jako mrzouti, což z nich nedělá nejoblíbenější lidi, ale jim to paradoxně ani nevadí. Tito zrozenci jsou samorosti a vyhovuje jim sólo styl. Nemají rádi hlučnou společnost a jejich výraz o tom také vypovídá. Raději se Střelcem nebavte, když vidíte, že o to nestojí.

Určitě ho nepřesvědčíte, že večírek je zábavný a všude je plno skvělých lidí. Naopak se vám ho podaří vytočit, a pak můžete čekat velmi nepříjemnou reakci. Raději se vyhněte zbytečné scéně a ponechte jej vlastnímu osudu. Pokud si se Střelcem nejste navzájem sympatičtí, raději se jeden druhému vyhněte obloukem.

