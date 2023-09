Vědci odhalili v blízkosti kultovního Stonehenge jiný monumentální objev - kruhovou stavbu epických rozměrů, která odborníky přivedla k úžasu. Tento ohromující nález byl označen za objev století a slibuje, že změní naše chápání této starobylé krajiny.

Tato kolosální kruhová struktura, která se nachází v Durringtonských hradbách, jen co by kamenem dohodil od Stonehenge, měří v průměru neuvěřitelné 2 kilometry. Pro představu, to je větší než jakákoli známá prehistorická památka v Británii.

Hluboké jámy, kterých je celkem asi 20, ale odhaduje se, že jich původně bylo více než 30, se táhnou každá 5 metrů do hloubky a 10 metrů do šířky. Nejsou to jen díry v zemi; byly pečlivě rozmístěny, což svědčí o vysoce vyspělém systému sledování a počítání neolitických lidí, kteří je vybudovali.

close info Zdroj: cotswoldarchaeology.co.uk, CC 2,5 zoom_in Kolosální kruhová struktura v Durringtonských hradbách poblíž Stonehenge

Odborníci hovoří o bezprecedentním nálezu

Tento kruh šachet obklopuje starobylé sídliště Durrington Walls, kde se nacházel také dřevěný kůl henge. Pozoruhodné je, že celý tento komplex včetně Stonehenge pochází z doby před 4 500 lety, takže se časově jedná o současníky.

Profesor Vincent Gaffney, jeden z vedoucích archeologů projektu, prohlásil: „Jedná se o bezprecedentní nález velkého významu v rámci Velké Británie. Velikost šachet a okruhu kolem Durringtonských hradeb nemá ve Velké Británii obdoby. Ukazuje význam Durrington Walls Henge, složitost monumentálních struktur v krajině Stonehenge a schopnost a touhu neolitických komunit zaznamenávat své kosmologické systémy víry způsobem a v rozsahu, který jsme dříve nepředpokládali."

close info Zdroj: cotswoldarchaeology.co.uk, CC 4.0 zoom_in Kruhové mohyly poblíž Stonehenge

Nový pohled na Stonehenge?

Mimořádný objev vyvolal u odborníků otázku, jaký je jeho účel. Ačkoli je Stonehenge dobře známý svým sladěním se slunovraty, tyto šachty naznačují něco jiného - možná kosmologickou výpověď a hranici navádějící lidi do posvátné oblasti, případně varování před vstupem do ní.

Přesnost a propracovanost těchto šachet zpochybňuje naše chápání neolitických systémů počítání a sledování. Vytvořit něco tak velkého vyžadovalo pečlivé plánování, postup a důkladnou znalost krajiny.

Zatímco očekáváme další analýzy tohoto převratného objevu, jedno je jisté: Záhadný soused Stonehenge přidal další vrstvu intrik do bohaté tapiserie naší dávné minulosti.

Zdroje: nejlepsi.zvireci-psycholog.cz, www.reuters.com, www.theguardian.com, blog.stonehenge-stone-circle.co.uk, www.english-heritage.org.uk