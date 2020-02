Netopýří bomby: Miliony netopýrů nesoucích napalm měly spálit Japonsko na prach

Některé nacistické Wunderwaffen neboli zázračně zbraně se v dnešní době setkávají s výsměchem. Zvon, s nímž se dá cestovat čase? Satelity, které zabíjí? Němci ovšem nebyli jediní, kdo během druhé světové války přicházel s absurdními nápady na superzbraně. Představme si americké netopýři bomby.

Největším nepřítelem Spojených států bylo bezesporu Japonsko. Po nečekaném útoku na Pearl Harbor se ostrovní stát ocitl v hledáčku pomstychtivých Spojenců, kteří přemýšleli, jak mu útok mnohonásobně oplatit. Jednou z možností měly být ničivé netopýří bomby.

Nejednalo se o krycí název nebo jméno zbraně, která svým tvarem připomínala tohoto malého okřídleného savce. Doslova šlo o bombu napěchovanou netopýry, kteří na sobě měli připevněnou časovanou zápalnou nálož. S nápadem poprvé přišel zubař z Pensylvánie Lytle S. Adams. Svou ideu na smrtící zbraň přednesl americkému prezidentu Theodoru Rooseveltovi, jemuž se natolik zalíbila, že projekt schválil a přidělil ho vynálezci napalmu Louisi Fieserovi.

Cílem byly hořlavé japonské domy

Jak netopýří bomba vypadala? Šlo o tvarem připomínající střelu, jejíž vnější plášť se skládal z 26 regálů po 40 přihrádkách. Do jedné této kazety se vešlo 1040 malých netopýrů. K hladkému dopadu bez výbuchu sloužil přidělaný padák, tvorové měli čas na to vylétnout ze svých provizorních hnízd a usadit se tam, kde je armáda Spojených států potřebovala – do podkroví bambusových a papírových domů Japonců. Časovaná nálož by se v tu pravou chvíli postarala o bleskový vznik smrtonosných požárů.

Ke svému plánu Američané zvolili netopýra mexického, jenž žije v milionových hejnech, unese několikanásobek své váhy a během hibernace nepotřebuje potravu.

Savce nahradil tlusťoch

Bomba zvaná X-Ray se dočkala své premiéry, a málem i derniéry. Při zkouškách netopýři podpálili část vojenské základny v Novém Mexiku. Nakonec to splnilo svůj účel, bomba si však musela projít další zkouškou v modelové vesničce v Utahu. Stovky netopýrů úspěšně zapálily falešné domy z papíru a bambusu. Výsledky mluvily jednoznačně, X-Ray byla zkázonosnější než obyčejná bomba. Zatímco klasický výbuch by rozhořel maximálně 400 požárů, nenápadní savci by jejich počet desetkrát znásobili.

Nakonec se od netopýrů upustilo a nahradili je dva úspěšní pánové – atomové bomby Little boy a Fat Man. Vynálezce X-Ray sám uznal, že netopýři by možná zdevastovali Japonsko, ale s malými ztrátami na životech.