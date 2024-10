Externí autor 28. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Tři klíčové doplňky mohou výrazně snížit riziko Parkinsonovy choroby, která postihuje miliony lidí po celém světě. Tohle jsou nejnovější poznatky předních světových neurologů o tom, jak této zákeřné nemoci předcházet. Překvapivě jde o běžně dostupné látky, které můžeme získat i z potravin.

Představte si, že byste mohli svému mozku dát přesně to, co potřebuje, aby zůstal zdravý až do vysokého věku. Podle nejnovějších výzkumů to možné je. Uznávaný neurolog Robert Love, který se specializuje na prevenci mozkových onemocnění, odhalil tři klíčové doplňky stravy, které mohou výrazně snížit riziko rozvoje Parkinsonovy choroby. Jeho zjištění potvrzují i další přední světové neurologické kapacity. Jaké to jsou?

Strážce mozkových buněk

„Při našich výzkumech jsme zaznamenali pozoruhodné výsledky u pacientů, kteří užívali 1000 mg koenzymu Q10 denně,“ říká doktor Love. „Ve srovnání s kontrolní skupinou vykazovali významné zlepšení příznaků Parkinsonovy choroby.“

Koenzym Q10, který je naší první klíčovou látkou, není jen obyčejný antioxidant. Jde o látku, kterou naše tělo přirozeně produkuje a která se nachází v každé buňce. Nejvyšší koncentrace jsou právě v orgánech s vysokou energetickou náročností – v srdci, játrech a mozku.

„Je to v podstatě ochranný štít pro vaše mozkové buňky,“ vysvětlují neurologové. „Chrání je před oxidativním stresem, který je jednou z hlavních příčin degenerativních změn v mozku. S věkem však produkce této látky v těle klesá, proto je důležité ji doplňovat.“

Překvapivá role kofeinu

Druhým klíčovým pomocníkem v boji proti Parkinsonově chorobě je podle nejnovějších výzkumů kofein. „Pravidelní konzumenti kofeinu mají až o 15 % nižší riziko rozvoje degenerativních chorob mozku,“ uvádí Love.

„Kofein není jen stimulant, který nás udržuje vzhůru. Jeho skutečný přínos spočívá ve zvýšení citlivosti mozku na dopamin – klíčový neurotransmiter, jehož nedostatek je hlavním příznakem počínající choroby,“ vysvětluje profesor Michael Thomson z Neurologického institutu v Londýně. Kromě kávy ho můžeme najít i v zeleném čaji, který obsahuje navíc další prospěšné antioxidanty.

Stavební materiál pro mozek

Třetím, ale neméně důležitým doplňkem jsou omega-3 mastné kyseliny. „Většina lidí si neuvědomuje, že jejich mozek je z velké části tvořen tuky,“ vysvětluje Love. „Když mu dodáváte zdravé tuky ve formě omega-3 mastných kyselin, dáváte mu vlastně surovinu, aby se mohl sám opravovat a zůstat zdravý.“

Látky EPA a DHA, které jsou součástí omega-3 mastných kyselin, jsou naprosto zásadní pro správnou funkci mozkových buněk. Zajišťují plynulý přenos nervových signálů a pomáhají snižovat zánětlivé procesy v mozku, které mohou vést právě k neurodegenerativním onemocněním.

Doplňky, nebo správná strava?

Odborníci se shodují, že klíčem k úspěchu je pravidelnost a správné dávkování. „Není třeba užívat velké dávky,“ upozorňují lékaři. U koenzymu Q10 doporučují 1000 mg denně, u omega-3 je optimální dávka kolem 1000-2000 mg EPA a DHA kombinovaně. Co se týče kofeinu, prospěšný efekt byl pozorován při konzumaci odpovídající 3-4 šálkům kávy denně.

A pokud budete jíst vyváženou stravu, ani nemusíte pro doplňky do lékárny. Například koenzym Q10 najdeme ve vysokém množství v mase, především v orgánech jako jsou játra. Omega-3 mastné kyseliny jsou bohatě zastoupeny v tučných rybách, jako jsou losos, makrela nebo sardinky. Pro ty, kdo nekonzumují ryby, jsou alternativou vlašské ořechy nebo lněná semínka.

